Op naar een CO2-neutraal Rotterdam

Nog 31 jaar, dan moet Rotterdam CO2-neutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar zowel voor als achter de schermen werken gemeente, bedrijven en bewoners al hard aan plannen om die doelstelling te realiseren. Voor Rotterdam schuilt een deel van de oplossing in overtollige warmte uit de haven.

Betaalbaar voor iedereen

,,De grootste zorg nu is: hoe zorgen we dat iedereen meekan in de overgang naar schone energie?”, zegt Astrid Madsen, strategisch adviseur Energietransitie bij de gemeente. ,,Wie geld heeft, kan zonnepanelen kopen en subsidie aanvragen. Maar als je geen geld hebt, kun je niks. Dat is een van onze grootste uitdagingen: hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?”

Warmte is energie

Een van de oplossingen ligt in de warmte die vrijkomt bij allerlei productieprocessen in de haven. Madsen: ,,Nu gooien bedrijven die warmte eigenlijk weg via schoorstenen of door lozingen in het oppervlaktewater. Dat is zonde, want die warmte is gratis energie die je goed kunt transporteren of ondergronds opslaan zonder daarbij veel te verliezen. We moeten kritisch kijken hoe we die het beste inzetten.”

Fabriek als cv-ketel

Een groot voordeel is dat in Rotterdam al een netwerk aan leidingen van warmtenetten ligt, uit de wederopbouwtijd. ,,Het werkt eigenlijk net als thuis met de cv-ketel. Maar bij het warmtenet is de ketel een fabriek op afstand”, aldus Madsen. ,,Door de warmtenetten te koppelen aan bedrijven uit de haven, kan de restwarmte van daaruit naar de stad worden getransporteerd.”

Goedkoopste oplossing

Het warmtenet is vaak de goedkoopste oplossing, maar niet overal. Bijvoorbeeld in gebieden waar woningen ver uit elkaar staan en al goed geïsoleerd zijn. Daar kijkt de gemeente naar andere oplossingen.

Van het gas af in Rotterdam

Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een plan van aanpak hebben om alle woningen met duurzame energie te verwarmen. In Rotterdam zijn al veel huizen aangesloten op stadsverwarming (warmtenet) of all-electric gemaakt (dus helemaal elektrisch).

Op zoek naar alternatieven

Nu de rest van de stad nog. De gemeente start in vijf gebieden en kijkt daar samen met bewoners, eigenaren en marktpartijen welke oplossing het beste alternatief is voor aardgas. Het gaat om Rozenburg, Pendrecht-Zuid, een deel van Reyerdijk/Reyeroord/Groot IJsselmonde, Bospolder-Tussendijken en een deel van Prinsenland - Lage Land.

De zogenoemde WAT-kaart laat per wijk zien wat op dit moment het goedkoopste alternatief is voor aardgas.