Maastunnel na zomer dicht voor lopers en fietsers

Na de autotunnel gaan vanaf september ook de fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel dicht voor renovatie. Fietsers en voetgangers kunnen dan gebruikmaken van een speciale fietsbus die hen naar de overkant brengt.

7 tot 11 maanden dicht

De tunnel wordt dagelijks gebruikt door zo’n 6.000 á 7.000 fietsers en 600 voetgangers. Vanaf september dit jaar gaat de fietstunnel ruim zeven maanden dicht voor renovatie, de voetgangerstunnel zelfs elf maanden.

Gratis fietsbussen

Als alternatief zet de gemeente in deze periode gratis fietsbussen in. Deze rijden elke dag tussen 06.00 en 24.00 uur door de autotunnel die dan net geopend is. Hoe vaak ze rijden, hangt af van de drukte.

Aanhangwagen

Of de fietsen in de bus zelf meegaan of in een aanhangwagen, wordt nog bekeken. In een bus passen zo’n twintig fietsen en fietsers. Elektrische fietsen kunnen mee, maar bakfietsen niet, omdat deze te breed zijn. Voor reizigers in een rolstoel of scootmobiel wordt vervoer verzorgd via Vervoer op maat.

Geen pontje

Veel mensen hoopten tijdens de renovatie op een fietspontje naar de overkant. Maar dit is een relatief dure oplossing. Bovendien is de fietsbus vaker inzetbaar en zouden de wachttijden daardoor korter zijn.

Omfietsen

De verwachting is ook dat veel mensen zullen omfietsen via de Erasmusbrug of kiezen voor het openbaar vervoer. De gemeente onderzoekt of er aanvullende verbeteringen mogelijk zijn voor fietsers en voetgangers en in het OV.

Schadelijke stoffen

De renovatie vindt plaats van roltrap tot roltrap in beide tunnels. Ook de plafonds boven de roltrappen worden meegenomen. Omdat er in de tunnels stoffen aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn als ze bewerkt worden, zoals asbest en PCB-houdende coating, is besloten de tunnels tijdens de werkzaamheden volledig te sluiten.