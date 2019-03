Langer thuis wonen dankzij robotkat of -beer

In Overschie is afgelopen vrijdag een woning geopend met meer dan 70 technische snufjes, waarmee ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Bezoekers kunnen producten van de modelwoning lenen om thuis te testen.

Technische hulpmiddelen

,,Ouderen kunnen dankzij allerlei technische hulpmiddelen langer zelfstandig thuis wonen”, zegt projectleider Joke van Kervel van WMO Radar. ,,Maar ik spreek veel ouderen die een drempel ervaren om die techniek te gebruiken. Wij willen die drempel verlagen door hen in onze comfortwoning (of: e-health-woning) kennis te laten maken met deze snufjes.”

Innovatie in de zorg

Volgens verantwoordelijk wethouder Sven de Langen is de modelwoning hard nodig. ,,De samenleving verandert, innovatie in de zorg is van groot belang. Oudere Rotterdammers kunnen daardoor niet alleen langer thuis wonen, ze kunnen ook gezonder oud worden.”

De gemeente gaf daarom subsidie voor de woning. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam stelde het modelhuis aan het Mookhoekplein beschikbaar.

Nieuwe snufjes

,,We hebben op dit moment 70 producten, maar als er behoefte aan is, kunnen we daar in de toekomst nieuwe snufjes aan toevoegen”, legt projectleider Van Kervel uit. ,,Studenten van de Hogeschool Rotterdam interviewen de bezoekers om te horen hoe ze tegen technologie aankijken, waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen, waar ze behoefte aan hebben. Ook vragen ze ouderen naar hun ervaringen bij het testen van de producten.”

Slimme speaker

De producten helpen ouderen op allerlei vlakken. Zo kunnen ze met de slimme speaker Google Home antwoord krijgen waar de dichtstbijzijnde apotheek is of muziek afspelen, door tegen de speaker te praten.’

Robotkat en slaaprobot

Andere nieuwtjes zijn bijvoorbeeld de robotkat en een slaaprobot. Van Kervel: ,,De robotkat zorgt voor gezelligheid in huis, kan op schoot liggen, echt bewegen en miauwen. De slaaprobot is een beer die op een innovatieve manier helpt de ademhaling van mensen te verlagen. Daardoor slapen ze beter.”

Goedemorgen!

Daarnaast er zijn ook veel innovaties die zorgen voor veiligheid van ouderen. ,,Neem bijvoorbeeld de slimme speaker van Google. Er is de toepassing ‘weer thuis’ waarbij je ’s ochtends voor een bepaalde tijd even ‘hé, goedemorgen’ tegen de speaker moet zeggen. Doe je dat niet, dan stuurt de speaker een alarmbericht naar bijvoorbeeld de kinderen of familie.”

Betaalbaar en bereikbaar

WMO Radar heeft bij de selectie van producten gekeken of het in de buurt te verkrijgen is. ,,We willen niet dat mensen ervoor naar bijvoorbeeld Groningen moeten reizen. Daarnaast kijken we ook naar de betaalbaarheid. We zullen het initiatief nemen om daarover het gesprek aan te gaan met onder meer zorgverzekeraars.”

Kom kijken

De comfortwoning aan het Mookhoekplein 15 is te bezoeken op maandagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op donderdagen tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Het is ook mogelijk om online voor andere dagen een afspraak te maken.