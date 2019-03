Huurders moeten plaats maken voor renovatie woningen

Vestia-huurders aan de Heemskerk-, De Kempenaer-, en Talmastraat in de wijk Bergpolder zijn gisteren geïnformeerd over het renovatieplan van hun woning. Het is een ingrijpend plan waardoor bewoners niet in hun woning kunnen blijven wonen. Bewoners ontvangen een urgentieverklaring, waarmee zij met voorrang een andere woning kunnen zoeken in de regio Rijnmond.

Renoveren en verduurzamen

Gert den Ouden vestigingsmanager bij Vestia: ,,We gaan de 61 gedateerde woningen, gebouwd begin jaren ‘30 renoveren, opnieuw indelen en verduurzamen, zodat ze weer jaren mee kunnen. Om dit goed te kunnen doen, moeten wij de woningen volledig strippen en opnieuw opbouwen. Dit zijn ingrijpende en langdurige werkzaamheden, waardoor het onverantwoord is om de bewoners in hun woning te laten wonen.”

Verplicht verhuizen

Alle bewoners moeten verhuizen, klinkt het daarom. De bewoners die aangewezen zijn op een sociale huurwoning ontvangen een urgentieverklaring. Hiermee kunnen zij met voorrang een andere woning zoeken in de regio Rijnmond.

,,Vestia maakt de woningen geschikt voor 1- of 2-persoons huishoudens”, aldus Den Ouden. ,,Kleine huishoudens kunnen na de renovatie terugkeren naar een gerenoveerde woning. Deze mogelijkheden bespreken we de komende maanden met de bewoners.”

21 extra woningen

Den Ouden: ,,We bouwen de zolderverdieping om tot zelfstandige woningen, waardoor 21 extra woningen worden gecreëerd. Van 61 gaan we dus naar 82 woningen, waarbij we 65 sociale huurwoningen realiseren en 17 vrije sector huurwoningen. Dit draagt bij aan het vergroten van het aanbod huurwoningen in Rotterdam.”

Klimaatdoelstellingen

De plannen zijn in lijn met de gemeentelijke Woonvisie en passen binnen de gemaakte prestatieafspraken met de Gemeente Rotterdam, stelt hij verder. Ook daagt Vestia bij aan de klimaatdoelstellingen door de woningen te verduurzamen. De woningen krijgen energielabel A en worden voorbereid op aardgasloos wonen.

Advies

Vestia vindt het belangrijk dat de bewoners meedenken. Daarom vraagt zij de Huurdersraad en de klankbordgroep om hun advies. Een belangrijk onderdeel hierbij is om mee te denken met het sociaal plan. In dit sociaal plan staan alle rechten en plichten die Vestia met de bewoners afspreekt rondom de uitverhuizing.