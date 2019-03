Haute Cuisine Voor Maximaal 10: Woodz

De rijkgevulde pita kip van Brasserie Woodz is voor Sjoerd de perfecte manier om bij te komen van een uit de hand gelopen date.

Door Tara Lewis

Met zijn rood geruite pak is Sjoerd van Oortmerssen een kleurrijke verschijning als hij op een druilerige ochtend Brasserie Woodz binnenkomt. ,,Sorry ik heb gisteren iets te diep in het glaasje gekeken. Ik had een date die nogal is geëscaleerd. Er vielen mij een hoop alcoholische versnaperingen ten deel, die moet ik nu even verwerken.”

Hip klotetentje

Daar leent de Pita Kip van Woodz zich uitstekend voor, weet hij inmiddels. ,,We konden ook wel in zo’n hip klotetentje afspreken, waar zo’n baardmans een half uur over mijn koffie doet met een hartje in het schuim, maar hier staat ten minste binnen een minuut mijn latte macchiato op tafel.”

Veredeld dorp

Het etablissement aan de Kralingse Plas is ook een welkome afwisseling van de stad, vindt de presentator van onder meer RTV Rijnmond. ,,Rotterdam wordt steeds drukker, terwijl het vijftien jaar geleden nog een veredeld dorp was. Vanuit Noord, waar ik woon, ben je hier eigenlijk zo. Dan is het toch een godsgeschenk om na een wandeling hier aan de plas een koffie of een biertje te drinken?”

Geit voeren

Woodz straalt inderdaad een zekere rust uit, ondanks dat het er op een woensdagmiddag opvallend goed gevuld is. Dat heeft misschien wel iets met de talrijke Boeddhabeelden te maken. ,,Daar heb ik niks mee, dat voelt een beetje Xenos.” Ook de aanwezige honden zijn geen favoriet onderdeel aan Woodz. ,,Terwijl ik wel dol op andere dieren ben. Zo ben ik groot fan van kinderboerderijen, die zit hier net als het hertenkamp vlak achter. Dan ga ik even een geit voeren, dat eten komt dan voor vijftig cent uit zo’n omgebouwde kauwgomballenautomaat. Ik heb ooit nog milieukunde gestudeerd in Delft, het zit in me.”

Afhaalkoning

Wat minder ‘in hem zit’ is koken. ,,Daar kan ik kort over zijn: dat kan ik niet zo goed. Ik eet wel gezond hoor, het is niet dat ik de afhaalkoning van Noord ben. In huize Van Oortmerssen gaat een hoop groente in de wok. Maar alles wat andere mensen maken vind ik lekkerder. Zelfs een boterham met kaas, gek is dat he?” De complimenten over de pita worden dan ook doorgegeven aan de serveerster, die na een kort praatje (Sjoerd is dol op kletsen) de dochter van een Rijnmond-collega blijkt te zijn. Is Rotterdam toch nog een dorp.

Woodz, Pita Kip: 9,50 euro.

Oordeel: Een joekel van een rijkgevulde pita. Smakelijke kip en garni, minder saus zou mogen.