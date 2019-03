Fietsenbank opent aan Pretorialaan op Zuid

Een fiets voor alle Rotterdammers. Om dat doel te bereiken, is vorige week bij het Gemaal op Zuid de eerste Fietsenbank van Rotterdam geopend. Daar kunnen mensen met een laag inkomen een fiets lenen of met korting kopen.

Lenen of kopen

Bij de nieuwe Fietsenbank aan de Pretorialaan zijn fietsen beschikbaar voor mensen die zijn doorverwezen door instanties als het wijkteam en VraagWijzer. Deze Rotterdammers kunnen een fiets lenen of kopen tegen een lagere prijs of door vrijwilligerswerk te doen. Voorwaarde is dat zij iets terugdoen voor de Fietsenbank en het initiatief verder helpen. Ook schoolkinderen kunnen er een fiets lenen.

Werkervaring

Maar de Fietsenbank is meer dan dat. Wijkbewoners kunnen elkaar er ook ontmoeten, fietsles krijgen of werkervaring opdoen door fietsen te repareren of op te knappen.

Meer fietsen

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen fietsen en een fiets hebben, voor een leefbare en bereikbare stad. Dat is nog niet overal vanzelfsprekend. Gemiddeld heeft 77,5 procent van de Rotterdammers een fiets. Maar in Feijenoord, Delfshaven en Charlois ligt dat percentage onder de 70.

Nog twee locaties

De Fietsenbank is een initiatief van gemeente Rotterdam, Stichting Pluspunt en De Verkeersonderneming. De organisaties streven ernaar om in de nabije toekomst nog twee locaties te openen in Rotterdam.

De fietsen worden onder andere door de ANWB gedoneerd. De gemeente schonk bij de opening honderd gebruikte fietsen.