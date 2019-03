Bevrijdingsfestival pakt uit met nieuw podium

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland krijgt er dit jaar een podium bij. Naast hoofdpodium Erasmus Stage en de SENA Stage kunnen bezoekers dit jaar ook terecht bij de ‘Schuren bij de Buren Stage’.

Meer ruimte voor populaire genres

Het nieuwe podium richt zich op liefhebbers van hiphop, R&B, urban, dancehall, reggaeton, moombahton en latin. De uitbreiding is een belangrijke toevoeging aan het festival , aldus organisator Jasper Scholte van JMR Events.

,,Het is niet zo dat wij deze genres voorheen nooit programmeerden. Maar de populariteit van deze genres is de afgelopen jaren zo enorm gestegen dat we er haast niet meer omheen om deze muzieksoorten een meer prominente plek te geven. Dat zal vanaf dit jaar dus gebeuren op ons nieuwe podium.”

Voor ieder wat wis

De komst van het nieuwe podium sluit aan bij de wensen van het festival om een zo’n breed mogelijk publiek aan te trekken, aldus Scholte. ,,Rotterdam is de thuishaven van het festival en, zoals bekend, een hele multiculturele stad. Daarom is het erg belangrijk dat er op ons festival voor ieder wat wils is. Dit nieuwe podium maakt het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland weer een stukje completer.”

Nieuwe namen

Naast de bekendmaking van de komst van het nieuwe podium, presenteert het festival direct enkele namen van optredende artiesten, waaronder Tyra Talisa, DJ Nobelle, Milano Angelo en April Grey. Als host treedt MC Regrex naar voren.

Het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival Zuid-Holland vindt op 5 mei van 12.30 tot 23.00 uur plaats in Het Park bij de Euromast.