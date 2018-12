'Bewaker ontsnapte gevangene maakt kans op celstraf'

Een man in Rotterdam heeft vrijdag de gemoederen flink beziggehouden. Nadat hij in de ochtend ontsnapte uit gevangenis De Schie zit hij nu weer achter tralies. Echter - zo blijkt - kan hij voor zijn ontsnappingspoging geen strafvermeerdering krijgen.

In het Wetboek van Strafrecht staat namelijk niks over het uitdelen van straffen aan iemand die uit de gevangenis probeert te ontsnappen. Het zou wel in zijn straf mee kunnen wegen indien hij deze poging had ondernomen voordat hij was veroordeeld, maar er komt geen compleet nieuwe straf.

Blauwe zak

De 26-jarige man zou nog een jaar in de cel moeten verblijven en had daar weinig zin in. Toen zijn maatje vrijdagochtend vrij werd gelaten, liet hij zich meesmokkelen in een grote blauwe zak.

Opmerkelijk detail is dat de bewaker van dienst mogelijk wel een straf zou kunnen krijgen. ,,Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan de schuld van de ambtenaar te wijten is, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie", zo staat in het wetboek.