Ontruiming meubelzaak Zuiderster door conflict

Praten met een ‘levend boek’: het klinkt misschien wat vreemd, maar het is mogelijk op zaterdag 27 oktober tijdens Human Library in de Centrale Bibliotheek. Deze levende boeken zijn mensen over wie veel vooroordelen bestaan, zoals een zakenvrouw, een ex-gedetineerde of een transgender.

Deense succesformule

De Deense succesformule Human Library is in verschillende landen uitgerold. Human Library vindt voor de derde keer plaats in de Centrale Bibliotheek. Net als in een gewone bibliotheek biedt de ‘menselijke bibliotheek’ bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Het verschil is dat dit niet gebeurt door een boek te lezen, maar door in gesprek te gaan met iemand met een extreem levensverhaal, een opvallend beroep, een zeldzame aandoening of een specifieke levensovertuiging.

Niet-alledaagse verhalen

Rianne Volkering is zo iemand met een niet-alledaags verhaal. Zij was ooit een hij, een transgender dus. Een gegeven dat veel mensen reuze interessant vinden, zegt zij. ,,Vooral over mijn geslachtsoperatie willen ‘lezers’ vaak alles weten. Niet zelden tot in de kleinste details. Ik ben heel wat gewend, maar sta regelmatig met mijn oren te klapperen over de directe vragen die mensen op mij afvuren.”