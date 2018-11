BAR gooit de handdoek in de ring

Het is voorbij, over en uit, finito. Na zes jaar stopt de Rotterdamse nachtclub BAR ermee: 30 juni 2019 sluiten de eigenaars definitief de deuren. Online is hun beroemde slogan ‘this must be the place’ al veranderd in ‘this must be the end’.

Underground

Jetti Steffers en Kris de Leeuw. Bijna 10 jaar geleden legden ze met de Maatschappij voor Volksgeluk de basis voor de huidige club in het Schieblock. Toen, beiden nog vroege twintigers, organiseerden ze nog enkel underground feesten op bizarre plekken. Wannabe bezoekers kregen een uur voor aanvang een sms waar dat hippe feestje zou plaatsvinden. De ‘Berlin-eske’ locaties: oude vleesfabrieken en leegstaande kantoorpanden aan de rafelranden van de stad.

Zin in een verzetje

Die aanpak sloeg aan. Deels ook omdat de Rotterdamse uitgaansscene destijds op sterven na dood was, aldus Kris. Mensen hadden dus wel zin in een verzetje, anders dan een biertje in de kroeg of een overgestyleerde nachtclub.”

Mede vanwege de groeiende populariteit en de daarmee gepaard gaande veiligheidsissues, maar ook omdat de zoektocht naar nieuwe feestlocaties een steeds grotere stressfactor werd, besloten de partyplanners het over een andere boeg te gooien.

Pop-up bar

Zomer 2011 openden ze op de West-Kruiskade de deuren van hun eigen pop-up bar. Oud & Nieuw 2012/2013 volgde vervolgens de huidige club in het Schieblock, die nu dus, zo staat op Facebook te lezen, haar laatste maanden in gaat.

Onzekere toekomst

Wat er mis ging? Volgens Kris gaat het om een combinatie van factoren. ,,De onzekere toekomst van het Schieblock heeft ons in ieder geval niet geholpen. Dat eeuwige gesteggel over misschien wel of niet verlengde huurcontracten maakte het haast onmogelijk om grote investeringen te doen.”

Regeltjes

Een ander probleem: de in zijn ogen karige visie van de gemeente wat betreft de Rotterdamse nachtcultuur. ,,Toen het nog crisis was, kon en mocht van alles. Maar nu de economie weer aantrekt, worden de regels steeds strakker aangetrokken. De afgelopen jaren voelden we ons soms halve criminelen die alleen maar overlast veroorzaken.”

Uiterste houdbaarheidsdatum

,,Maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken”, vervolgt hij. ,,De afgelopen maanden voelden we dat we onze community minder goed konden bereiken dan voorheen. Daarbij, misschien zit er sowieso een uiterste houdbaarheidsdatum aan club die voornamelijk experimentele elektronische act programmeert, en weinig grote namen.”

Hoe dan ook, de koek is op. En dan snijdt er bij beide eigenaars diep in. Kris: ,,Het voelt toch een beetje alsof je je kindje verliest.” Voor hem zijn tweede al, want eerder dit jaar moest hij vanwege aanhoudende geluidsoverlast ook al Sjatzi sluiten.

This must be the end

Desondanks zijn Jetti en Kris geenszins van plan de deur stilletjes achter zich dicht te trekken. Integendeel, de komende 7 maanden blijven ze als vanouds vlammen met het beste wat BAR te bieden heeft.

Vooral het laatste openingsweekend moet legendarisch worden, met een monsterfeest dat start op de vrijdag en pas zondag weer eindigt. BAR’s laatste cadeautje aan al die mensen die de club de afgelopen jaren graag en veel bezochten.

Mogelijke doorstart

Of dit ook het definitieve einde is van Jetti en Kris als horecaondernemers valt trouwens nog te bezien. Achter de schermen werken zij nog altijd hard aan de veel grotere club ‘De Maatschappij voor Volksgeluk’, die in de Ferro-loods in het Havengebied zou moeten verrijzen. Vooralsnog is het echter onduidelijk of die plannen doorgang kunnen vinden.