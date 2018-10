‘Wat weet jij van vegans, moslima’s en transgenders?

Praten met een ‘levend boek’: het klinkt misschien wat vreemd, maar het is mogelijk op zaterdag 27 oktober tijdens Human Library in de Centrale Bibliotheek. Deze levende boeken zijn mensen over wie veel vooroordelen bestaan, zoals een zakenvrouw, een ex-gedetineerde of een transgender.

Deense succesformule

De Deense succesformule Human Library is in verschillende landen uitgerold. Human Library vindt voor de derde keer plaats in de Centrale Bibliotheek. Net als in een gewone bibliotheek biedt de ‘menselijke bibliotheek’ bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Het verschil is dat dit niet gebeurt door een boek te lezen, maar door in gesprek te gaan met iemand met een extreem levensverhaal, een opvallend beroep, een zeldzame aandoening of een specifieke levensovertuiging.

Niet-alledaagse verhalen

Rianne Volkering is zo iemand met een niet-alledaags verhaal. Zij was ooit een hij, een transgender dus. Een gegeven dat veel mensen reuze interessant vinden, zegt zij. ,,Vooral over mijn geslachtsoperatie willen ‘lezers’ vaak alles weten. Niet zelden tot in de kleinste details. Ik ben heel wat gewend, maar sta regelmatig met mijn oren te klapperen over de directe vragen die mensen op mij afvuren.”

Taboes doorbreken

Dat Volkering zich dat vragenvuur desondanks laat welgevallen, heeft voor haar alles te maken met het doorbreken van het taboe rondom transgenders. ,,Veel mensen hebben geen idee wat een transgender is. Als ze er al een beeld bij hebben, is het vaak dat van een kleurrijk uitgedoste drag queen. Wanneer ze dan horen dat ik gewoon getrouwd ben (met een vrouw), vier kinderen heb en ook nog eens Libanon-veteraan ben, snappen ze er even helemaal niets meer van. Dat beeld rijmt totaal niet met de vooroordelen die over transgenders de ronde doen.”

Interessante ontmoetingen

Theo Kemperman, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam, benadrukt dan ook dat Human Library niet zozeer gaat over ‘verhalen vertellen’, maar over het voeren van een gesprek. Oftewel: klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid?

,,In een open gesprek kunnen bezoekers van alles vragen en hun vooroordelen bespreken met een persoon die ze in het dagelijks leven misschien niet snel zouden ontmoeten. De bibliotheek is altijd al dé plek voor interessante ontmoetingen. We geloven dat een goed gesprek begrip en respect voor elkaar kan bevorderen.”

Mannen die zich vrouw voelen

Of dat ook daadwerkelijk gebeurt? Volkering vindt van wel. Niet voor niets neemt zij alweer voor de derde keer deel aan de gesprekken in de Centrale Bibliotheek. Een van haar eerste gesprekspartners: een oudere dame van niet-Nederlandse komaf die nog nooit van zoiets als een transgender gehoord had.

,,Toen ik haar vertelde dat ik geboren ben als man, maar nu als vrouw door het leven ga, zei ze letterlijk: dat bestaat niet. Maar na ons gesprek snapte zij iets beter dat er wel degelijk mannen zijn die zich volop vrouw voelen en andersom. En dat deze mensen, of je het nu met hun keuzes eens bent of niet, ook een plekje in de maatschappij verdienen.”

Geen blad voor de mond

Wie wil weten hoe het is om met een transgender samen te leven, komt komende zaterdag eveneens aan zijn trekken. Ook Volkerings partner is namelijk vertegenwoordigd in de ‘levende boekenkast’. Beiden bijten niet en nemen geen enkel blad voor de mond. Dus ben je nieuwsgierig? Kom langs en stel de vragen die je wilt.

Erasmus

Human Library vindt plaats in de Erasmusweek, waarin tussen vrijdag 26 oktober en zondag 4 november diverse activiteiten worden georganiseerd. Het thema van de Erasmusweek dit jaar is ‘Gesprek’. Als ijsbreker beginnen de gesprekken van Human Library met een citaat van Desiderius Erasmus. Human Library vindt zaterdag 27 oktober plaats in de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, tussen 13.00 en 16.30 uur.

Erasmus Experience

Bezoekers kunnen op de derde verdieping van de bibliotheek naar de Erasmus Experience. In deze permanente, interactieve expo leren bezoekers net zo scherp denken als de filosoof en ontdekken ze meer over zijn én hun eigen gedachtegoed.

Voor meer informatie over de Human Library: http://humanlibrary.org