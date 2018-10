Op zoek naar De Belofte van Rotterdam

Museum Rotterdam organiseert van 28 september tot en met 6 oktober de week van het Echt Rotterdams Erfgoed.

Tien jaar geleden constateerde het historisch museum van Rotterdam, destijds gezeteld in het Schielandhuis, dat de collectie niet meer ging over veel Rotterdammers van nu. Met Echt Rotterdams Erfgoed heeft Museum Rotterdam nu een actieve collectie waarin alle Rotterdammers zich moeten kunnen herkennen. Nicole van Dijk is programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed: “Wij waren een historisch museum, met tentoonstellingen over de historische collectie van de stad. We hebben een depot met meer dan 100.000 objecten over het dagelijks leven in de stad. Tien jaar geleden merkten we dat die collectie niet meer ging over alle Rotterdammers.”

Verhaal verzamelen