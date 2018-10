Murder ballads: koffietafelboek voor macabere mens

Donkere popmuziek maakte hij al. Thomas, gitarist/pianist van de Rotterdamse ‘pop-noir’ band The Bullfight en eigenaar van platenlabel Brandy Alexander Recordings, houdt nu eenmaal van muziek die niet te zoetsappig is. Murder ballads, songs die verhalen over de donkere en destructieve kant van de liefde, niet zelden uitmondend in moord en doodslag, passen dan ook prima in zijn straatje.

Crime passionel

De crime passionel als kunstvorm. Zanger Nick Cave maakte het genre groot met zijn in 1996 uitgebrachte album Murder Ballads. Mocht je de behoefte hebben om te willen weten hoe het is om je geliefde met een steen de hersens in te slaan, luister dan zeker eens diens klassieker Where the wild roses grow.

Troubadours

Maar Cave is zeker niet de uitvinder van deze muziekstroming, zegt hij. ,,Murder ballads kwamen al voor in de 17e eeuw, toen troubadours van dorp tot dorp trokken met macabere liedjes over liefde, jaloezie, wraak en moord.”

Moorddadige liedjes

Sowieso al fan van het genre besloot Thomas zich een jaar geleden verder te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van deze moorddadige liedjes. Zich eenmaal stevig vastgebeten in het onderwerp, ontdekte hij dat ‘moord en doodslag’ ook in veel schilderijen, gedichten of romans een regelmatig terugkerend thema is.

Kunstproject

Die ontdekking inspireerde hem een ,,waanzinnig kunstproject” te initiëren rondom de murder ballads. Een waaraan inmiddels al zo’n 70 kunstenaars hun medewerking hebben toegezegd, klinkt het trots. ,Van artiesten zoals Mick Harvey – de gitarist van Nick Cave – en tattookoning Henk Schiffmacher tot namen als James Johnston, Meindert Talma, Alex Roeka, Julyan Davis en vele andere bekende en minder bekende schilders, schrijvers, dichters, fotografen en cartoonisten.

Soundtrack

Uiteindelijk doel is om de bijdragen van meer dan 100 kunstenaars te bundelen in een kunstboek inclusief Murder Ballad-soundtrack op vinyl en cd en een expositie op meerdere plekken in Nederland. De verwachte release: september 2019.

Vinyl

Inderdaad, dat duurt nog wel even. Maar die tijd zegt Thomas ook nodig te hebben om dit omvangrijke project tot een goed einde te brengen. Het schrijven en opnemen van de soundtrack, uitgevoerd door The Bullfight met verschillende gastmuzikanten, neemt veel tijd in beslag, evenals het persen ervan op vinyl.

Ook tijdrovend: de kunstscene afspeuren naar de beste foto’s, schilderijen, etsen, gedichten, cartoons, columns, enzovoorts die een plekje verdienen in zijn toekomstige ‘koffietafelboek voor macabere mensen’.

De werkwijze verschilt nog wel eens. Kunstenaars benaderen Thomas, maar ook andersom. Soms wordt een kunstenaar gevraagd een bestaand werk aan te dragen, maar er worden ook originele werken speciaal voor het boek gemaakt.

Nick Cave

,,Eenmaal gevonden zijn de meeste kunstenaars wel bereid om mee te werken”, aldus Thomas. ,,Soms onbekende kunstenaars leveren prachtige werken aan, maar ook gevestigde namen bleken gecharmeerd van het project. Zo bleek de gitarist van Nick Cave bereid om mee te werken. Hetzelfde gold voor Henk Schiffmacher, die meteen met enthousiaste suggesties kwam. Ook James Johnston, schilder en toetsenist van onder andere PJ Harvey, leverde meteen werk aan.”

Rhianna

Zo zie je maar: murder ballads zijn nog altijd mateloos populair. Denk aan Rhianna’s hit Man Down. Ook zij shot a man down. Evenals Jimi Hendrix’ Hey Joe in de jaren ’60 al zijn overspelige old lady neerschoot in één van zijn nummers.

Thomas: ,,Murder ballads maken blijkbaar een bepaald soort oer-gevoelens los in de mens die ik met dit boek in al zijn verschijningsvormen probeer te vangen.”

Het boek, inclusief soundtrack, verschijnt in september via Thomas’ label Brandy Alexander Recordings. Werk is nu al te bewonderen via de site www.themurderballad.com. Kunstenaars die iets willen bijdragen aan dit project kunnen zich daar ook melden.