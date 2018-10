Illustrator Joni Kling bestormt de kunst-scene

Ontmoet Joni Kling van Studio Kling. Een jonge, autonome kunstenaar en grafisch illustrator die inmiddels hoge ogen gooit in het Rotterdamse. Zien wat zij doet en maakt? Op 2 en 3 november exposeert ze in The Performance Bar aan de Boomgaardsstraat.

Liefste hobby

Kinderen zijn over het algemeen dol op rennen en ravotten. Maar al vroeg werd duidelijk dat Joni Kling uit een ander soort hout is gesneden. Zij zat het liefst eenzaam aan een tafeltje wat te tekenen. Inmiddels 32 jaar oud is het nog steeds haar liefste hobby. Een hobby die, sinds zij drie jaar geleden afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie, ook haar werk is geworden.

Set and stage designer

Als huisgenoot en barmedewerker van Jetti Steffers, één van de eigenaren van BAR, begon zij haar creatieve carrière als set and stage designer in dezelfde club. Jetti zocht iemand die de ruimte voor bepaalde feesten voor een beetje kon pimpen. Joni wilde wel. Dat daar weinig tot geen geld tegenover stond, deerde haar niet. ,,Zo heb ik juist geleerd om creatief om te gaan met de middelen die je hebt.”

Goede reclame

Van het een kwam het ander en een half jaar later mocht ze voor het Groningse Paradigm Festival een hele loods van 47 meter in te richten. ,,Die klussen voor BAR bleken dus ook nog eens goede reclame te zijn.”

Illustrator 2.0

Zodoende groeide Joni uit tot een illustrator 2.0. Iemand die haar schetsen ook kan vertalen naar een 3D-omgeving. Eén van haar favorieten: een remake van de melkbar uit Stanley Kubrick’s film ‘A Clockwork Orange’ voor een pop-up bar in KINO.

Gebodypainte modellen

Langzaam is ze zo gaan experimenteren met meerdere media: van schilderijen van 2,5 bij 1 meter, bedrukte tassen en jassen en glas-in-lood tot gebodypainte modellen en zelfs tatoeages. ,,De basis voor alle kunstwerken ligt echter in mijn illustraties: een soort mix van art deco, Egyptische hiërogliefen en Griekse mythologie.”

Inspiratiebron

Belangrijkste inspiratiebron is daarbij de natuur en architectuur om haar heen vindt. ,,Onlangs was ik op bezoek in Brussel. Een mooie, oude stad die van alles in mij losmaakte. Grote kans dus dat er binnenkort een paar op Brussel geïnspireerde kunstwerken uit mijn vingers rollen.”

Unieke werken

Of die ook te zien zijn tijdens haar expositie in The Performance Bar, vanaf 21.00 uur op 2 november? Dat durft ze niet te zeggen. Wel duidelijk is dat er dan 9 unieke werken te bewonderen zijn. De tiende, net als de eerste, zal ze die avond live schilderen om op het einde te veilen aan de hoogste bieder.

Een ander continent

Haar hoop: om zo een zakcentje bij elkaar te sparen voor haar aankomende trip naar de Filepijnen en Australië, alwaar ze onder andere stranden en koraal gaat schoonmaken. Een ander doel: inspiratie opdoen en als kunstenaar eventueel een voet aan de grond krijgen in een ander continent. Want hoewel haar ster in Rotterdam inmiddels rijzende is, spuugt ze mogelijk internationaal succes ook niet in de mond.

Springplank voor talent

Als dát haar lukt, is de expositie in The Performance Bar een goede plek om nog goedkoop een originele Kling in te kopen. Deze plek is al vaker een springplank gebleken voor creatieve talenten, die daarna de mainstream kunstsector overdonderden. Ga maar eens kijken.