Haute cuisine voor maximaal tien: De Kade

Vincent en Jan eten elke week samen saoto soep op de West-Kruiskade, voor een sessie kruisbestuiving en slap ouwehoeren.

Zo’n eens per week wandelen Jan Katsma en Vincent van Bruchem door de Gouvernestraat richting de West-Kruiskade om een saoto soep te eten bij De Kade. Beide heren werken in Buro, het bedrijfsverzamelgebouw boven Kino waar voornamelijk mensen uit de filmindustrie kantoor houden.

Kruisbestuiving

,,We hebben elkaar daar ontmoet en -geheel volgens het cliché van een verzamelgebouw- aan kruisbestuiving gedaan. Inmiddels maken we samen filmpjes, Jan heeft mij in het zadel geholpen”, vertelt Vincent, die van origine eigenlijk scenarioschrijver en copywriter is.

Saoto soep

Filmmaker en producer Jan blijkt op eigen houtje nog wel vaker soep te eten, zo’n twee keer per week. ,,Maar dat is de max, anders gaat het me tegenstaan.” Voor hem is saoto soep onlosmakelijk met Rotterdam verbonden. ,,Daar begon mijn liefde voor deze stad, met het filmfestival en soep eten bij Warung Mini.”

Toeval

In dat etablissement at ook Vincent voor het eerst de befaamde Javaanse kippensoep, om meteen een liefhebber te worden. Per toeval kwamen de heren samen in De Kade terecht, waarna het vaste prik is geworden. Jan: ,,Ze zijn hier heel vriendelijk en er is altijd plek, omdat je ook boven kunt zitten.”

Vincent: ,,Soms trap ik in de fuik dat ik hongerig binnenkom en naast de soep een broodje of bara bestel, maar dan klap ik echt uit elkaar. Ze zijn hier trouwens ook lekker snel.”

Godsgruwelijk heet

Een andere tip is volgens de heren de zure soep met eend. Vincent: ,,Maar die blijft wel een half uur godsgruwelijk heet.” Ondertussen is zijn kom alweer bijna leeg. Jan: ,,Hoe kun je nou het meeste lullen en je soep ophebben?” Er wordt wat afgekletst tijdens de wekelijkse soepsessies.

Vincent: ,,Meestal gaat het over werk, of gewoon slap ouwehoeren. Laatst probeerde ik hem een auto aan te smeren.” Jan: ,,Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heeft hij hem zelf gekocht!”

De Kade, West-Kruiskade 17b

Saoto soep: 6,50 euro. Oordeel: Zonder twijfel de beste saoto van de West-Kruiskade, maar niet van Rotterdam. Schone, mooie zaak met open keuken.