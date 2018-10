Chief Ouwe Dibbes, een Rotterdammer in Sierra Leone

Sander de Kramer kan moeilijk tegen onrecht. Zo was hij als kind, als hoofdredacteur van de Rotterdamse daklozenkrant en zo is hij als aanjager van de Sunday Foundation; een stichting die hij in 2007 mede-oprichtte om het leed van oorlogswezen uit Sierra Leone een beetje te verzachten.

Slechtste plek op aarde

Met die pet op stond hij afgelopen maandag wederom in de spotlights. In restaurant Bazaar vond de boekpresentatie plaats van zijn avonturen in donker Afrika. Voormalig Straatmagazine-stagiaire Jochem Davidse, die daarna furore maakte bij Panorama, tekende ze op uit de mond van zijn vroegere leermeester na deze tweemaal te hebben vergezeld op zijn tripjes naar ,,één van de slechtste plekken op aarde”.

Ontluisterende schande

De titel van het boek, ‘Chief Ouwe Dibbes’, verwijst naar De Kramers bijnaam én functie in Sierra Leone. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd hij in 2010 namelijk officieel benoemd tot Chief, een belangrijke functie in het Afrikaanse land. Eerder stuitte de journalist in het door oorlog verscheurde Sierra Leone op een ontluisterende schande.

Diamantweeskinderen

,,In de diamantmijnen trof ik talloze oorlogswezen aan, die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor louche diamanthandelaren naar edelsteentjes groeven. Kinderen van 5, 6, 7 jaar met hongerbuiken verrichten dit loodzware en levensgevaarlijke werk, en krijgen daarvoor nog geen dubbeltje per dag. Een absolute schande.”

Gevaarlijke situaties

De Kramer maakte zichzelf daarop een plechtige belofte: deze kinderen ga ik helpen, al wordt het mijn dood. Zover kwam het niet. Wel raakte de weldoener meermaals in gevaarlijke situaties verzeild. ,,Diamanthandelaren zagen mij natuurlijk liever gaan dan komen. Eens ben ik daardoor gearresteerd door een corrupte agent, die ik uiteindelijk moest omkopen om weer vrij te komen. Een andere keer kreeg een knokploeg achter mij aan.”

Tropisch virus

Griezelig momenten, erkent hij. ,,Maar als je ziet hoe dankbaar mensen zijn, omdat je ze geholpen hebt, dat is zo extreem; dat houd je op de been. Terwijl, ik heb best moeilijke tijden gehad. Zo heb ik vijf jaar geleden een tropisch virus opgelopen, waardoor ik nu een permanente piep in mijn hoofd heb.”

Hij had het een tijd zelfs zó zwaar dat hij dacht aan zelfmoord. ,,Maar de vriendelijkheid en hartelijkheid van al die kinderen die op mij rekenen, trokken mij uit het dal. In totaal profiteren zo’n 200.000 mensen van onze projecten. Dat is ongekend. Zij zorgen ervoor dat ik blijf doorgaan.”

Mooie gift

En dat kan ook, mede dankzij giften van voetballer Robin van Persie, die samen met cabaretier Najib Amhali en burgermeester Aboutaleb het eerste boek in ontvangst mocht nemen. Hij zei de stichting spontaan 10.000 euro toe. Geld dat De Kramer gaat gebruiken voor de bouw van weer een nieuwe school.

Chief Ouwe Dibbes is te koop in de boekenwinkel voor 17,50 euro.