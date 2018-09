Rotterdam Foodsquare: place for foodlovers

Sommige mensen kijken uit naar de komst van de seizoenen, of dat nu zomer, winter, lente of herfst is. Marianne Klerk daarentegen kijkt uit naar de beperkte periodes waarin haar favoriete voedsel op het menu staat: asperges, mosselen én: haring!

Door Tara Lewis

,,Van jongs af aan at ik haring”, vertelt Marianne Klerk (33). ,,Het is bij mij met de paplepel ingegoten. Ik kom uit Middelburg en herinner me nog goed hoe feestelijk het was als eens per jaar de hele stad ineens vol haringkarren stond. De Mosselfeesten zijn in Zeeland misschien groter, maar de komst van de Nieuwe Haring is een goede tweede.” Lachend: ,,Vraag me trouwens alsjeblieft niet om tussen die twee te kiezen!”