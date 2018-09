Haute Cuisine Voor Maximaal Tien: Laurensius

In Buurtbistrot Laurensius droomt fotograaf Vincent Mentzel van Europese terrassen, Rotterdamse schilders en geportretteerde schrijvers.

Door Tara Lewis

Vincent Mentzel herinnert zich nog goed de eerste keer dat hij neerstreek op het drukke terras van Laurensius. ,,Om me heen hoorde ik Frans en Italiaans. Als ik mijn ogen dichtdeed, of ik concentreerde alleen op dit hoekje en de bloemen, de lelijke nieuwbouw aan de overkant negerend, waande ik me even in het buitenland.” De ‘buurtbistrot’ zit op de hoek van de Saftleven- en Ochterveltstraat. ,,Allebei schilders uit Rotterdam! Dat lees ik hier net in mij straatnamen-app!” Mentzel, bekend geworden als staffotograaf van NRC Handelsblad, zetelt tegenwoordig onder meer in de straatnamencommissie, waar hij zich naar hartenlust kan laven aan zijn interesse voor stadsgeschiedenis.

Restaureren

Het etablissement is een opvallende verschijning op de hoek van twee woonstraten. Mentzel woont al dertig jaar in Delfshaven en kent de buurt goed. ,,Vroeger stonden hier gewoon ouderwetse rijtjeshuizen, maar in de jaren ’70 begrepen ze nog niet dat je ook kunt restaureren. Je steekt toch je nek uit op zo’n plek, maar gelukkig is het hier altijd wel druk.”

Soep

Vandaag zijn we gekomen om een galette te eten, een boekweitpannenkoek met beleg. ,,De eerste keer moest ik even wennen aan het idee, maar het was onwaarschijnlijk lekker.” Na lang twijfelen kiezen we de galette complet met chorizo, kaas en een eitje. ,,Heerlijk toch? Als je dit thuis kunt maken ben je wel een echte keukenprinses.” Hij is ook enthousiast over de wisselende soep die je bij Laurensius kunt eten. ,,Ik ben dol op soep. Toevallig heb ik nu thuis een pan linzensoep staan. Ik krijg weleens visite die als eerste vragen: ‘Heb je soep?’ Ken je trouwens het boek ‘De kip die over de soep vloog’? Echt een aanrader. Die auteur, Frans Pointl, heb ik weleens geportretteerd.”

Romantisch

Terwijl we met hond Fieb de straat uitlopen, blijk de Saftlevenstraat ook nog een rol te spelen in de roman Bint van Ferdinand Bordewijk. ,,Eigenlijk is dit de perfecte plek om romantisch af te spreken met een meisje of jongen. Vlakbij de Nieuwe Binnenweg maar zonder te veel bekenden die langskomen. En bereikbaar met de metro en Lijn 4, wat wil een mens nog meer?”

Oordeel: Knapperig met een subtiele smaak. Aanrader, maar de kaart is aan de prijs. Prijs: Galette Complet: 9,50 euro. Buurtbistrot Laurensius, Saftlevenstraat 17b