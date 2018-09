De 'KROON'ers' maken oud gebouw weer tof

Het pand lág altijd in de middle of nowhere. Geen enkele reden om die kant op te waaien dus. Voor je vertier had je er niets te zoeken. Behalve misschien wanneer je, struinend langs de kades van de Nieuwe Maas, nog iets van het oude Rotterdam op wilde snuiven.

Fruithavens

Ooit bevond zich hier één van de grootste fruithavens ter wereld. Met ergens in het midden, het voormalige terrein van Croonwolter & Dros. Destijds dé Rotterdamse trots op gebied van elektrotechniek. De laatste jaren echter één van de vele karakteristieke, leegstaande panden die deze stad rijk is.

Keilewerf

‘Niets te doen’ is echter een stempel dat het voormalige haventerrein weinig recht meer doet. Uit Je Stad zit er al jaren. Evenals Atelier Van Lieshout, Stichting Voedseltuin Rotterdam en de Keilewerf. Verder streek begin juli er het ‘eerste permanente festival’ neer: het Keilecafé. En ook de mensen achter BAR starten er komend jaar, gesteund door de gemeente, een volledig nieuwe dance-club.

Makerspace

Het nieuwe Kroon-gebouw (inderdaad, met een ‘K, want een nieuwe invulling’) past precies in dit plaatje. Een initiatief van ERA Contour en de ondernemers van de Keilewerf. Wat zij bieden: een slordige 10.000 m2 aan ruimte voor makers, denkers en doeners. Of nou ja, al lang zoveel niet meer, want de ruimtes zijn voor zo’n 65% gevuld, aldus ‘chef De Kroon’ Ashley Nijland.

Wie daar dan al zoal huizen? ,,Tja, wie of wat niet eigenlijk. Van zonnepanelen-makers, therapeuten en architecten tot Tiny House-bouwers en een zeefdrukwerkplaats, we hebben alles in huis.”

Wonderlijke huurders

Ashley: ,,Food For Thought, bekend van onder andere A La Plancha, gebruikt de oude bedrijfskantine inmiddels om allerlei vernieuwende food-concepten te testen. De mensen achter RotterZwam, die paddenstoelen op koffiedik telen, staan straks met acht kweekcontainers op het binnenterrein. En GoBike, die slimme elektrische deelfietsen verhuurt, heeft in één van de loodsen hun uitleenstation gevestigd.”

Oud meets nieuw

Tof aan het gebouw vindt ze dat het echt een mix van nieuw en oud is. ,,Sommige ruimtes walmen nog na van de industriële historie, compleet met oude, elektrische testkasten. Weer andere ruimtes, reeds aangepakt door nieuwe huurders, met vers gegoten vloeren, enorme kamerplanten en hipsterinterieur ademen juist de sfeer van nu.”

Cultural Camp Site

Naast kantoorruimte is er plek voor evenementen, zijn er verschillende grote werkplaatsen voor creatieve bedrijven, ateliers en een grote horecagelegenheid. Daarbij is er ook een groot buitenterrein waar, naast de kweekcontainers van RotterZwam, ook een ‘Cultural Camp Site’ wordt gerealiseerd.

Sleeping pods

Ashley: ,,Vanaf komend voorjaar kun je er slapen in speciale sleeping pods; verschillende slaapobjecten, gemaakt door een handjevol kunstenaars, architecten en ruimtelijk ontwerpers.”

Kom mee feesten

Een keertje komen kijken naar al wat zich hier afspeelt? Dat kan. Zaterdag 29 september vanaf 13.00 uur houdt De Kroon een open dag, met tours, open ateliers, live muziek, eten en drinken.

‘s Avonds is het vervolgens tijd voor ‘Festival de BeKROONing’. ,,Een spetterend feest, compleet met rollerdisco en al, waarmee we een nieuw hoofdstuk starten voor het Schiehaven-Noord gebied in Delfshaven”, aldus Ashley.