Tech-savvy generaties dankzij Digital Playground

Al experimenterend hopen bewoners de hardrijders van de Beukelsdijk- en weg te verleiden om af te remmen. Donderdagmiddag onthulde kersverse wethouder Judith Bokhove de borden waarin automobilisten worden gevraagd snelheid te minderen, 40 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50. Bokhove: ,,Het is mooi dat dit vanuit de bewoners zelf is gekomen en dat zij de oplossingen hebben bedacht.” De borden zijn de tweede van een totaal van acht maatregelen om de verkeersproblematiek aan te pakken.

150 hardrijders

Jorden Lentze is een van de bewoners die achter het initiatief zit. ,,Volgens de politie rijdt hier 1 procent van de auto’s te hard, maar dat komt neer op 150 auto’s per dag. Terwijl hier 10 scholen zitten en zo’n 3000 kinderen per dag langskomen.” Met behulp van subsidie voor burgerinitiatieven (CityLab) zijn verspreid over de twee aaneensluitende wegen drie radars opgehangen. ,,Deze hebben een voormeting gedaan en over vier en zes weken gaan we die data met elkaar vergelijken. We weten daardoor niet alleen of het werkt, maar ook welke tijdstippen hardrijders hier langskomen. Daar kan de politie dan gericht op controleren.”