Rotterdamse zangschool voor zangcoach Babette Labeij

Zangcoach Babette Labeij opent in september dit jaar een tweede locatie van haar zangschool. De Babette Labeij Music Academy groeit met een locatie in het Rotterdamse Groot Handelsgebouw tot de meest bekende zangschool van Nederland.

The Voice of Holland

Labeij is bekend als zangcoach bij verschillende talentenjachten op televisie zoals The Voice of Holland, The Voice Kids, X Factor en Idols. Daarnaast was zij jarenlang werkzaam als koordirigente bij Vara’s Kinderen voor Kinderen en heeft ze haar eigen muzieklabel Superba Music opgericht, waarmee ze zich nog intensiever kan bezighouden met het begeleiden en lanceren van opkomende artiesten.

Vooruitstrevend Rotterdam

,,Rotterdam is vooruitstrevend, ondernemend, positief en energiek. Dat voel je als je door die stad loopt. Ik wil daar als Amsterdamse bij horen”, verklaart ze haar keuze voor deze vestiging.

Perfecte locatie

,,Ik denk dat we met het Groot Handelsgebouw de perfecte locatie hebben gevonden om iedereen in Rotterdam en omstreken te kunnen voorzien van zang- en muzieklessen. De grootse uitstraling van het gebouw inspireert. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.”

Academie voor uitvoerende kunst

George Voorhout, adjunct-directeur van het Groot Handelsgebouw, is trots op de komst van de zangschool. ,,Wij vinden het belangrijk dat het gebouw verschillende functies heeft en op die manier onderdeel van de stad wordt. We hebben al een succesvolle dansschool. Samen met Babette Labeij Music Academy hebben wij nu een academie voor uitvoerende kunst kunnen samenstellen. Dat we dat met zo’n aansprekende naam kunnen doen, is natuurlijk geweldig.”