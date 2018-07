Primeur voor Rotterdam: ‘datagestuurd’ reinigen

Ooit gehoord van ‘datagestuurd’ reinigen? Vast niet, want het gebeurde tot voor kort nog nergens. De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland die via een speciale app de straten schoon gaat vegen.

‘Schouwpunten’

Waar schoonmakers van Stadsbeheer Rotterdam voorheen hun dagelijks hun vaste route reden, wordt deze vanaf nu bepaald door verzamelde data die de vervuiling in kaart brengt. De gemeente heeft hiervoor zo’n 3.000 ‘schouwpunten’ aangemerkt, verspreid over de hele stad.

Betere dienstverlening

De app laat in één oogopslag zien hoe schoon of vuil een wijk is. Zo is meteen duidelijk waar de inzet van medewerkers en middelen het hardst nodig is.

,,Door te kijken naar de verzamelde data zorgen we dat we op het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn. Dat draagt bij aan een betere dienstverlening en een leefbare stad”, aldus David Berg, directeur van Stadsbeheer.

Nieuwe werkwijze

Bewoners moeten wel rekening houden deze nieuwe werkwijze kan betekenen dat er op andere dagen wordt schoongemaakt dan men gewend is. Als een wijk volgens het actuele schoonniveau niet vervuild is, zullen de medewerkers daar op dat moment ook niet ingezet worden, maar werken in de meer vervuilde wijken.