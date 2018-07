Ooievaar rukt uit voor kleine panda’s

Als het klopt dat in mei alle vogels een ei leggen, dan moet juni de maand zijn waarin rode panda’s jonkies krijgen. Vorige week beviel moeder Yukiko in Diergaarde Blijdorp van een blakend gezonde baby.

Fokprogramma

Goed nieuws ook voor Diergaarde Blijdorp zelf, die vanuit Rotterdam het wereldwijde en Europese fokprogramma van het bedreigde dier coördineren. Volgens een telling uit 2008 leefden er nog maar zo’n 10.000 kleine panda’s in het wild.

Kraamvisite

Op kraamvisite gaan, kan. Al zal er nog niet zoveel te zien zijn van het dier dat naar verluidt al een flinke staart heeft. Jongen blijven doorgaans vier maanden in het nest voordat ze zich buiten vertonen.

Jongen of meisje?

Ook is nog niet bekend of het een jongetje of een meisje is, of hoe het beestje – momenteel nog wit van kleur - heet. Pas na twee tot drie maanden krijgen babypanda’s dezelfde vacht als hun ouders en worden ze bruin/rood.

Houdini-panda

Of het dier dan net zo ondeugend zal zijn als mannetjespanda Hima, die eind 2015 uit zijn verblijf ontsnapte, moet nog blijken. Al was die ‘staartmans’ gelukkig snel weer op het honk. Overigens niet zonder het eerst tot trending topic op Twitter te schoppen.

Zo groot als een huiskat

Eenmaal volwassen zal de baby, die familie is van de wasberen en niet van zijn zwart met witte naamgenoot, ongeveer zo groot zijn als een huiskat. Maar dan met een staart van zo’n halve meter lang.

Omhoog kijken

Als je ‘m wilt spotten, zul je over een paar maandjes naar alle waarschijnlijkheid omhoog moeten kijken. Want als de rode panda iets in het DNA is ingebakken, is het wel dat ze graag slapen in bomen.