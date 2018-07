Jarig Blijdorp Festival wil weekendevent worden

Deze zomer viert Blijdorp Festival haar vijfde verjaardag op 11 augustus. Organisator Frankie Dros droomt van een meerdaags festival, inclusief camping.

Vijf jaar geleden organiseerde DJ-duo Nino & Frankie voor het eerst Blijdorp Festival. Frankie Dros (30): ,,Toen wij acht jaar geleden begonnen met draaien was er in Rotterdam weinig te doen. Daarom begonnen we met het geven van feestjes en een festival was de logische volgende stap. Eigenlijk was er in het gemeentelijk beleid geen plek voor een nieuw dancefestival, dus we kregen het advies om de woorden dance en house weg te laten in onze aanvraag. In plaats daarvan hadden we een brede programmering met bandjes, kunst en performances.”

Allemaal Dingen Festival

Het zachtaardige karakter van het festival zorgde ervoor dat ze de vergunning kregen, weliswaar niet voor het aangevraagde Vroesenpark, maar het Roel Langerakpark, achter Diergaarde Blijdorp. ,,Dat was drie maanden voor de geplande datum. Ik weet nog dat we op een A4 een lijstje hebben gemaakt met alles wat we nodig hadden: hekken, WC’s, bankjes. Als naam hadden we eerst ‘Allemaal Dingen Festival’ bedacht, maar het leek ons later beter om een naam te kiezen die mensen al kennen. Zo kwamen we bij Blijdorp uit, de wijk waar we allebei zijn opgegroeid.”

Verdienmodel

De begroting van 20.000 euro kwam uiteindelijk vijf keer hoger uit. ,,Daarom vreesden we dat het ons eerste en laatste festival zou worden.” Maar het weer werkte mee en met een opkomst van richting de 2000 bezoekers kwamen ze uit de kosten. ,,We zeiden tegen elkaar: ‘Besteden mensen zoveel aan de bar?’ Dan kom je erachter wat het verdienmodel van een festival is.” Hij heeft goede herinneringen aan de ‘constante chaos’ in de tipi-tent. ,,Daar hadden we gesponsorde Fatboys liggen, die werden volledig aan stukken gescheurd. Op het einde was er weinig meer van over, maar het bleek wel fotogeniek te zijn.”

Camping

Sinds vorig jaar organiseert Dros het festival alleen, samen met een team van vijftien mensen. Op 11 augustus worden zo’n 7000 bezoekers worden verwacht. ,,Elk jaar groeien we, zowel qua aantallen als inhoudelijk. Zo komen we steeds dichter bij wat Blijdorp Festival wil zijn: een plek voor iedereen.” Met die uitstraling wil hij uiteindelijk een groter publiek van buiten de stad bereiken. ,,Ik droom van het eerste meerdaagse multigenre muziekfestival van Rotterdam, inclusief camping. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde maar de locatie biedt veel mogelijkheden en ik vind dat een stad als Rotterdam zo’n evenement verdient.”