Heel de buurt aan de zonnepanelen

‘Dit dak maakt zonnestroom’ – dit kleine gevelbordje zal je steeds vaker naast Rotterdamse voordeuren zien hangen. Het zonneschildje nodigt buurtgenoten uit hun ervaringen met de installatie en het gebruik van zonnepanelen met elkaar te delen.

Zonpotentie

De kersverse wethouder Energietransitie Arno Bonte heeft vrijdag 6 juli het eerste ‘zonneschildje’ in het Nieuwe Westen geïnstalleerd. ,,Rotterdam wil ervoor zorgen dat meer Rotterdammers met zonne-energie aan de slag kunnen gaan. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energietransitie van stad en haven. Onze stad heeft veel zonpotentie, zeventig procent van het totale dakoppervlak in Rotterdam bestaat uit platte daken. Dit is een mooi voorbeeld van een initiatief van bewoners en ondernemers om het gebruik van zonne-energie in de stad op een nieuwe manier te stimuleren.”

Deze zomer verspreiden de initiatiefnemers van het project Zon in de Stad de eerste honderd schildjes bij zonnedaken in Middelland, Nieuwe Westen en Blijdorp. Daarna zullen de schildjes zich verder over Rotterdam verspreiden.

Niet zo ingewikkeld

Initiatiefnemer Adriaan Korthuis: ,,Buiten de stad zie je vaak dat wanneer een buurtbewoner zonnepanelen installeert, de hele buurt binnen een mum van tijd ook zonnepanelen neemt. Je ziet de panelen liggen op het dak van de buurman, maakt een praatje en beseft dan dat het helemaal niet zo ingewikkeld is, zonnepanelen op je dak. Met de zonneschildjes zorgen we ervoor dat je ook in de stad op straat kan zien dat er boven op het dak zonnepanelen liggen.”

Meer informatie over het project is te vinden op www.zonindestad.nl.