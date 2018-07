‘Eisvrij voor alle Rotterdamse kinderen’

Goed nieuws voor kinderen van vijf scholen uit Delfshaven. Komend schooljaar kunnen zij elke dag ‘eisvrij’ krijgen, een alternatief voor de traditionele buitenschoolse opvang. En met een beetje geluk volgt daarna de rest van Rotterdam, aldus oprichter Jos Verveen.

Kleine en grote avonturen

Eisvrij - met een korte ‘ei’ dus - houdt in dat kinderen na schooltijd, zonder vooraf te weten wat ze gaan doen, op kleine en grote avonturen gaan in eigen buurt en stad. Van een kijkje achter de schermen bij het flesseninleverpunt van de lokale supermarkt tot een bezoekje aan een boer, om te leren hoe je nu eigenlijk een koe melkt.

Horizon verbreden

,,Toevallige ontmoetingen en verrassende belevenissen, daar draait het om bij Eisvrij”, stelt Verveen. ,,We bieden kinderen de mogelijkheid dingen te ontdekken waar ze normaal gesproken niet mee in aanraking komen. Op deze manier verbreden we spelenderwijs hun horizon en dragen we bij aan hun ontwikkeling.”

Verveen kwam op het idee door zijn eigen kinderen en hun vriendjes. Toen deze eenmaal 7, 8 jaar oud waren, merkte hij dat ze met steeds minder plezier naar de buitenschoolse opvang gingen.

Lekker ravotten

,,Na een lange dag op school wéér een paar uur verplicht binnen zitten, begon hen flink tegen te staan. Liever wilden ze naar buiten, lekker ravotten en dingen ontdekken. Maar daar is binnen de reguliere kinderopvang weinig plek voor. Die doen meestal wat in het woord ligt opgeslagen: kinderen opvangen.”

Grote Landrover

En dus besloot Verveen de stoute schoenen aan te trekken. Hij kocht een grote Landrover met plek voor zeven kinderen en twee volwassenen en trok er op uit om samen de stad te gaan verkennen.

,,Vroeger gebeurde dat haast vanzelf. Althans, dat is het romantische beeld dat ik erbij heb. Dat je op straat een balletje trapt die pardoes de werkplaats van een meubelmaker binnenrolt, die je vervolgens ook zelf een stukje laat schuren en schaven.”

Zelf schapen drijven

Dat interactieve element ligt nog altijd aan de kern van Eisvrij, dat sinds de start in 2012 nu zo’n duizend kinderen per jaar bereikt. ,,Van zelf ijs scheppen tot schapen drijven of games programmeren; we nemen niet alleen een kijkje bij de honderden bedrijven en instellingen die met ons samenwerken, de kinderen ervaren ook echt hoe het is om er te werken.”

Buitenschoolse opvang

Ook werkt de club inmiddels samen met diverse organisaties voor buitenschoolse opvang in Rotterdam, waaronder Kiddoozz, KindeRdam, Mundo, Prokino en Kinderopvang Humanitas; landelijk één van de grootste non-profit organisaties in deze sector.

Elke dag eisvrij

,,Bijzonder aan de samenwerking met Kinderopvang Humanitas is dat ouders met kinderen op vijf scholen in Delfshaven de mogelijkheid krijgen hun kind iedere dag eisvrij te geven. Uniek is ook dat deze kinderen nadien weer netjes worden thuisgebracht. Op die manier geven we ouders na een lange dag werken ook een beetje eisvrij.”

De hoop van Verveen is dat hij op termijn álle Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar dagelijks eisvrij kan geven. ,,Ook de kinderen uit armere gezinnen die zelf niet op de bso zitten en nu dus buiten de boot vallen.”

Clubhuis

Maar first things first, momenteel is hij – op verzoek van de kinderen zelf – druk bezig op de zolder van basisschool De Vierambacht een clubhuis in te richten waar ze af en toe kunnen relaxen. ,,Daarvoor zoeken we onder andere nog rare, interessante spulletjes zoals een oude duikhelm of verrekijker. Dus als mensen ons daar aan kunnen helpen, graag.”

Meer weten? Ga naar www.eisvrij.nl of bel 010 407 47 00.