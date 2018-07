Drijvend park van samengeperst zwerfafval

Plastic in de rivier een probleem? Zeker. Maar dat kun je heel praktisch oplossen, bedacht architect Ramon Knoester. Vang het plastic op in bakken, pers het samen en maak er een mooi park van, zoals het 140 m2 grote, drijvende park dat vanaf nu in de Rijnhaven ligt.

Citylab010

Een alsmaar uitdijend groen park, midden op de Maas, gemaakt van plastic afval. Dat is in het kort het idee van Recycled Park. Architect en initiatiefnemer Ramon, die hier in 2016 via Citylab010 bijna 81.000 euro aan subsidie voor kreeg, wil uiteindelijk dat de gehele plastic soep uit het water verdwijnt. ,,Zodat de zee en ons stadswater niet meer wordt vervuild.”

Plastic uit het water vissen

De eerste stap is om het plastic uit de Maas te vissen. Inmiddels heeft Recycled Park één drijvende opvangbak van drie bij zes meter in het water geplaatst. ,,Van alle vervuiling bevindt zich 98 procent in de bovenste meter van het water, legt Knoester uit.

,,De opvangbak vangt al dit afval, zoals bijvoorbeeld plastic verpakkingen, flessen, vuilniszakken en blikjes op. Uiteindelijk willen wij acht van dit soort bakken in het water plaatsen. Deze komen aan de buitenbochten van de Maas, waar het meeste plastic drijft. Dan kunnen we jaarlijks 100.000 kilo aan plastic afval opvangen.”

Drijvend park

Al het gewonnen plastic wordt gesorteerd en omgetoverd tot de bouwstenen voor een nieuw park dat in de Maas drijft. ,,We maken er onder meer zeshoekige blokken die via een penverbinding aan elkaar verbonden zijn. Deze bakken hebben een lange levensduur en zijn goed belast tegen invloeden van het weer.”

De drijvende bakken hebben een ‘open bodem’, waardoor er wortels onder het water kunnen groeien. ,,We kunnen er bomen van wel vijf meter hoog op plaatsen. Door de ondergrondse wortelstructuur komt er ook weer nieuw micro- en macroleven bij. Het worden schuilplekken voor vissen en dieren.”

Tientallen nieuwe parken

Vanaf 4 juli drijft er in de Rijnhaven een park van 140 m2 bestaande uit dit soort bakken. ,,En wij hopen dit nog verder uit te breiden. Het liefst heb ik er tientallen nieuwe parken in de Maas bij. Veel van de stad is nu al volgebouwd, maar in het water en de havens is genoeg oppervlakte vrij. Daar ligt nog voldoende potentie om meer groen aan te leggen.'

Bewustwording

Het idee van Recycled Park is om zoveel mogelijk plastic op te vangen. Niet al dat plastic zal uiteindelijk worden omgezet naar een park. Knoester wil echter wél dat al het opgevangen plastic straks wordt gerecycled.

Drijvende bar

,,Alles wat we uit de rivier opvissen willen wij duurzaam hergebruiken. Het Recycled Park is daarin een eerste stap. Het laat zien wat je allemaal met plastic kan doen. Zo kunnen we er straks bijvoorbeeld ook een drijvende bar van maken, of woningen. Als het maar een positief effect heeft op het milieu.”