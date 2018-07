Dino’s komen tot leven in Schiedam

Als de nieuwste Jurassic Park-film en die over een uit de kluitengewassen haai, The Meg, iets bewijzen, is het wel dat dino’s en andere prehistorische beesten nog altijd goed scoren. Hoe meer tanden, hoe beter lijkt het.

Uitgestorven dieren

Maar hoe knap die films ook gemaakt zijn, echt tot leven komen die monsterlijke wezens niet. Zelfs met een 3D-bril op kun je ze nog altijd niet aanraken. Dat zal ook niet gauw gebeuren. Want waar het klonen van de uitgestorven dieren in de Jurassic Park-reeks appeltje-eitje lijkt, heeft de real-life wetenschap er een hard hoofd dat dit ooit realiteit zal worden.

Zwiepende staarten

Wat we wél kunnen, is ze heel goed namaken. En dat is deze schoolvakantie nergens beter te zien dan in het Beatrixpark in Schiedam, waar de rondreizende tentoonstelling Jurassic Kingdom voor het eerst in Nederland neerstrijkt. Met dertig bewegende dino’s op ware grootte zorgt Jurassic Kingdom van 7 tot en met 29 juli 2018 voor een brullende tentoonstelling voor jong en oud.

Zestien meter lang

Bezoekers kunnen langs de paden en tussen de bomen van het Beatrixpark in Schiedam de indrukwekkende, levensgrote replica’s van ieders favoriete dinosauriërs ontdekken: van de reusachtige Tyrannosaurus Rex en Triceratops tot vliegende reptielen zoals de Pterosaurus. Bekijk de strijd tussen de Deinonychus en Tenontosaurus. Of maak kennis met de zachtaardige, zestien meter lange Diplodocus.

Lopen of rennen

Langs een uitgestippelde route van zo’n zestig minuten (afhankelijk van hoe snel je loopt of rent) staat een educatief centrum waar ouders en kinderen zich kunnen laten informeren over het leven van de dino’s.

Paleontoloog

Het leerzame deel van de tentoonstelling is geschreven door Dean Lomax, paleontoloog en erkend wetenschapper aan de Universiteit van Manchester. Lomax’ programma voor Jurassic Kingdom is wetenschappelijk onderbouwd, up-to-date en biedt verdieping voor de iets oudere dinofans tijdens een bezoek aan de tentoonstelling.

Virtual reality

Verder kunnen de kleinste bezoekers ook zelf als paleontoloog aan de slag in een heuse opgravingsplek. Daarnaast kunnen dinofans deelnemen aan een virtual reality ervaring: ga een gevecht aan tegen een ‘echte’ dinosauriër of neem plek in een rit in de virtuele dino-achtbaan.

Voor meer informatie over openingstijden en kaartjes: http://www.jurassickingdom.uk/nl/