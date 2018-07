De Blauwe Verbinding ‘goed voor mens, dier en plant’

Deze zomer viert Blijdorp Festival haar vijfde verjaardag op 11 augustus. Organisator Frankie Dros droomt van een meerdaags festival, inclusief camping.

Vijf jaar geleden organiseerde DJ-duo Nino & Frankie voor het eerst Blijdorp Festival. Frankie Dros (30): ,,Toen wij acht jaar geleden begonnen met draaien was er in Rotterdam weinig te doen. Daarom begonnen we met het geven van feestjes en een festival was de logische volgende stap. Eigenlijk was er in het gemeentelijk beleid geen plek voor een nieuw dancefestival, dus we kregen het advies om de woorden dance en house weg te laten in onze aanvraag. In plaats daarvan hadden we een brede programmering met bandjes, kunst en performances.”

