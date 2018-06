Spetter, pieter, pater, lekker bij het water

Zet ‘m in je agenda: zondag 1 juli start de tweede editie van het Rotterdam Water Weekend. Een event in het Maritiem District met de 010 City Swim, het Sinfonia Maritiem Concert, maar ook met muziek, kunst en lekker eten.

Maritiem District

,,Dit evenement is bedoeld om het Rotterdamse water te vieren, “stelt Sander Waterval, bewoner van het Maritiem District en organisator van het Rotterdam Water Weekend. Samen met musea, ondernemers en bewonersverenigingen streeft de organisatie naar meer en diverse activiteiten op het water en op een versterking van het Maritiem District.

Hippe woonwijk

Het festival is volgens Waterval een uitstekend middel om het Maritiem District op de kaart te zetten. ,,Want het is al lang geen saai gebied meer, maar juist een levendige en hippe woonwijk.”

Wikkelboat

Zondagmiddag 1 juli is de officiële aftrap in de Wijnhaven bij jachthaven 'The Red Apple Marina' met het aanmeren van een tweede Wikkelboat - een varende variant van de Wikkelhouse, een duurzaam minihuis op basis van golfkarton - en een feestelijke borrel met muzikale optredens.

Wandel- en vaartours

Vanaf 13.00 uur tot 19.30 uur is er een kadeprogramma, waarbij vrijwel alle ondernemers en musea langs de Wijnhaven en Leuvehaven horeca en entertainment bieden. Zo zijn er barbecues, muzikale optredens en een kunstexpositie met 25 Rotterdamse kunstenaars bij onder andere Club Gem en H2otel. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan verrassende wandel- en vaartours in het gebied.

Zwemmen voor het goede doel

Tussen alle hoogbouw zwemmen honderden deelnemers aan de 010 City Swim rond het Wijnhaveneiland voor het goede doel: de Daniël den Hoed Stichting. Er kunnen 500 zwemmers meedoen, aan verschillende afstanden. En er zijn nog wat startplekken. Op de kades is tijdens de 010 City Swim voor alle toeschouwers een vol programma met horeca en entertainment.

Gratis muziek

In de avond is er het Sinfonia Maritiem Concert, dat officieel geopend wordt door burgemeester Aboutaleb. Bezoekers kunnen gratis op de omliggende kades van de Leuvehaven genieten van klassieke muziek met jazzelementen. Met optredens van onder meer het orkest Sinfonia Rotterdam, jazz-trompettist Eric Vloeimans, Shantykoor ‘De Hoeksche Waard’ en spoken word artiest Romano Haynes.

Kijk voor meer informatie op https://rotterdamwaterweekend.nl/.