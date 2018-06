Rotterdamse vermout brengt een ode aan havenbaronnen

Rotterdam is weer nieuw alcoholisch drankje rijker. Dit keer gaat het om een zelfgemaakte vermout, Baron gedoopt. Een ode aan de havenbaronnen die de stad groot hebben gemaakt.

Handcrafted

Aan lokaal gebrouwen of gestookte alcohol geen gebrek in de Maasstad. Met zo’n tiental eigen bierbrouwers en sympathieke ambachtslui die grossieren in een wijde range aan handcrafted ciders, likeuren en sterke dranken, drink je je in Rotterdam een flink stuk in je kraag door alleen maar ‘lokaal’ te bestellen. En nu is daar dus nog een nieuw drankje bijgekomen: Baron Vermouth.

Wijnmakersgilde

De makers, Rogier Wilmink en Jean-Jacques Sliepen hebben zich daarbij laten inspireren door niemand minder dan Willem Pedij, eind zeventiende eeuw het hoofd van het Rotterdamse wijnmakersgilde naar wie de Wijnhaven vernoemd is. Waar Willem Pedij de Franse wijn die hij overzee naar Rotterdam haalde, op de kade aanlengde met specerijen en suiker, pakken de mannen van Baron het nu – ruim 300 jaar later – wel een stukje professioneler aan.

Bloedsinaasappel

Met de behoefte om een karaktervolle en avontuurlijke drank te maken, kwamen ze via via terecht bij een producent van gedistilleerde dranken in het Spaanse Falset, om de hoek bij Barcelona. Hier is Baron samengesteld met als basis de Grenache druif en toevoegingen van onder meer rozemarijn, vlierbloesem en bergamot. Door de bloedsinaasappel krijgt de vermout niet alleen een bittertje in de smaak, maar geeft het ook een diepe amber kleur.

Terrasseizoen

,,Door de citrusinvloeden en de wat bittere afdronk, blijft het – zeker in de mix – een fris drankje”, aldus Rogier. ,,Speciaal voor het terrasseizoen hebben we zinken bakjes ontworpen. Die worden gevuld met ijs, een flesje van 350 ml Baron en een aantal kleine flesjes tonic en ginger ale. Perfect om met vrienden te delen. Je haalt zo’n zeven tot acht ‘serves’ uit een flesje, waardoor je zelf kunt ontdekken op welke manier je het het lekkerst vindt. Proost!”