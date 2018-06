Rotterdamse tienermeiden sporen zakkenrollers op

Tot en met zondag 10 juni is de tentoonstelling Anytime Now in TENT te zien, op de Witte de Withstraat. In de groepstentoonstelling staan spanning en mondiale instabiliteit centraal. Onderdeel van Anytime Now zijn twee installaties van de Rotterdamse kunstenaars Anton Vrede en Olphaert den Otter.

Tricksters

Tegen het voortdurend aanwezige gevoel van dreiging en onveiligheid mobiliseert Anton Vrede een doorlopende reeks beelden van symbolische dierfiguren. In diverse legendes zijn ze bekend als ‘tricksters’: archetypische figuren die de uitdagingen en gevaren van de wereld op eigenzinnige wijze weten te doorstaan. In veel culturen duikt de trickster dan ook op als held van gemarginaliseerden en onderdrukten, waarbij ze functioneerden als symbolische code om verhalen over het beetnemen of ondergraven van de macht te kunnen delen in een context waarin openlijk verzet onmogelijk was.