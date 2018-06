Rotterdamse jetset hapt haring

Metro doet verslag van de chicste haringparty van het jaar in de binnentuin van Bilderberg Parkhotel.

Bij binnenkomst kan nog net het staartje van de speech van directeur Erik de Wit mee worden gepakt. Gelukkig wil Frans Weisglas de rest van het ontbrekende verhaal wel invullen: ,,Hij heeft álle sponsoren genoemd en het over het weer gehad.”

Nachtburgemeester

Het ex-VVD-kamerlid is in gezelschap van voormalig staffotograaf van NRC Handelsblad Vincent Mentzel. Die maakt, hoe kan het ook anders, net een foto van nachtburgemeester Jules Deelder die de eerste haring krijgt aangeboden.

Symfonieën

Journalist Maikel Coomans onderbreekt het gesprek: ,,Dààg meneer Weisglas, ik zag u wel zitten hoor zaterdag!” Beide heren waren aanwezig bij het jubileumconcert van het Rotterdams Philharmonisch, zo blijkt. Nadat de symfonieën van die avond besproken zijn, gaan Mentzel en Weisglas op zoek naar een haring.

Knappe obers

De binnentuin van het hotel is vandaag het domein van de Rotterdamse jetset, om samen genoeglijk champagne te nippen en Hollandse Nieuwe van Schmidt Zeevis te happen. Dat dit niet zomaar een haringfuif is, blijkt uit de vernuftige grijpers om de haringstaart, om vieze vingers te voorkomen. Echt charmant een haring naar binnen laten glijden is desondanks nog niet makkelijk, met stukken ui die in je gezicht vallen. Gelukkig zijn er oesters met grapefruit en schuim van passievrucht en octopus van de Big Green Egg met safraanrisotto, geserveerd door opvallend knappe obers.

Speedy J

RTV-Rijnmond journalist Jack Kerklaan probeert inmiddels indruk te maken op mijn introducee met zijn historische kennis van gin. Helaas voor hem blijkt de dame in kwestie een in Oxford werkzame historicus, die gehakt maakt van zijn theorie. Naast ons is Hans Kleinjan, tandarts, kunstenaar en verzamelaar bezig met het bewerken van het ingepakte vaatje haring dat zal worden uitgereikt op de borrel aan een Rotterdammer die veel voor de stad heeft betekend. ,,De ton is beschilderd met een haai die in zijn eigen staart bijt”, legt Kleinjan, nippend aan een glas witte wijn, uit. Hij is onderdeel van het collectief AAAFresh123, dat het kunstwerk heeft gemaakt. De gelukkige ontvanger van het werk is Jochem Paap (Speedy J).

Wethouderstrijd

Ex-raadslid Leo Bruijn vertrouwt ondertussen aan de lezers toe dat hij heeft gesolliciteerd als wethouder wonen, al is het mogelijk dat hij concurrentie krijgt van ex-wethouder Hamid Karakus. Mocht er nog een wethouder voor cultuur nodig zijn, Melle Daamen is sinds april geen directeur meer van Theater Rotterdam, dus hij zoekt nog een nieuwe uitdaging. Hij is met Pepijn Kuyper (directeur LantarenVenster) onderweg naar het afscheid van IFFR-directeur Janneke Staarink een haring komen eten.

Laatkomers

Terwijl de borrel tegen het einde loopt komen uitgever Michiel Houdijk van Trichis, Joost Prins van het Industriegebouw en ontwikkelaar Vincent Taapken binnen. Houdijk: ,,We zijn wat later want we hebben eerst een Mexicaans drankje genuttigd bij Alfredo’s.” De heren hebben gesproken over het Industriegebouw. ,,Waarom lukt het een ondernemer met visie wel en de gemeente niet om van zo’n verzamelgebouw een succes te maken?”

Lokaal succes

Het onderonsje heeft er wel voor gezorgd dat álle haring op is en de heren alleen een toetje meepikken. Ook oud-burgemeester Ivo Opstelten lijkt achter het net te vissen, maar voor zó’n speciale gast toveren de gastvrouwen nog snel een haring tevoorschijn. Ook Peter Bonthuis, voorzitter van de Nederlandse Boksbond komt op het nippertje nog even binnen. ,,Ik ben nét terug uit Bulgarije waar Nouchka Fontijn gisteren Europees Kampioen is geworden.” En met dit lokale succes als afsluiter komt een einde aan een geslaagde fuif, al gaat een deel van de genodigden nog even afpilsen bij de haringparty van Melief Bender.