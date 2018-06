Rotterdam Roller Derby laat van zich horen

Ooit gehoord van roller derby? De full contact sport op rolschaatsen, voornamelijk beoefend door vrouwen, is geen hobby voor tere zieltjes. Teams van stoere, niet zelden wild getatoeëerde dames scoren punten door elkaar al rollend en worstelend in te halen. Blauwe plekken gegarandeerd.

Ooit begonnen in Amerika heeft de sport nu ook in Nederland vaste voet aan de grond gekregen. Twaalf verenigingen telt ons kikkerlandje inmiddels, waaronder de Rotterdam Roller Derby, die dit jaar alweer acht jaar bestaat.

Whip It!

Zo’n vijftig ‘vrouw’ sterk is het landelijk gezien best een team van formaat. Maar om te kunnen concurreren met andere Europese teams zijn nieuwe meiden van harte welkom. Mede daarom wordt deze vrijdag in WORM de klassieker ‘Whip It!’ vertoond. Deze film maakte de sport wereldwijd bij een breed publiek bekend, en inspireerde veel meiden om zelf ook aan roller derby te gaan doen.

‘Fliza Minnelli’

Eén van hen was Lisa Nuninga, die het filmavondje organiseerde. Op het veld beter bekend onder haar roller derby naam ‘Fliza Minnelli’ speelt ze sinds september 2017 voor de ‘Death Row Honey’s’, het A-team van de Rotterdam Roller Derby, dat momenteel op de 83ste plek staat in de Europese ranking.

Hechte groep

Wat ze zo mooi vindt aan de sport? ,,De kameraadschap en gezelligheid. Omdat het nog een vrij kleine sport is, waarbij teams veel zelf moeten regelen – van vrijwilligers die de scores bijhouden tot het plannen en organiseren van (internationale) wedstrijden – vormen roller derby meiden een hechte club. Wanneer we in het buitenland spelen, slapen we bijvoorbeeld vaak bij het tegenteam op de bank. Dat zie je verder nergens.”

Skates van de kringloop

,,Ook fijn aan roller derby: dat je er op elk moment mee kunt beginnen. Zelf kon ik nog geen eens rolschaatsen toen ik begon. Dat heb ik hier geleerd in het beginnersklasje, op een stel skates van de kringloop. Het niveau loopt dan ook sterk uiteen, van teams die puur voor de gezelligheid spelen tot enorme fanatiekelingen.”

Fanatiekelingen

Lisa behoort intussen tot de laatste categorie, met een dito trainingsschema. ,,Op de maandagen doen we aan krachttraining en tactiekbespreking, donderdag spelen we standaard een oefenwedstrijd en trainen we daarna nog een uur en op de zaterdagen plakken we daar nog eens twee uur training aan vast.”

Derby kisses

,,Heftig? Ja, best wel. Maar roller derby is naast een tactische ook een enorm fysieke sport. Een goede voorbereiding is dus wel nodig. Ook om te voorkomen dat je teveel blessures op loopt. Al horen een paar blauwe plekken er gewoon bij. We hebben er zelfs een koosnaampje voor bedacht: ‘derby kisses’.”

Kom kijken

Benieuwd hoe dat roller derby er dan precies uitziet? Vrijdag 15 juni start om 20.30 uur de film ‘Whip It!’ in WORM, met om 20.00 uur een voorwoord van Sofie Wentholt alias Whippin’ Red Siren, één van de oprichters van Rotterdam Roller Derby.

De meiden live aanmoedigen? Dat kan zaterdag 16 juni vanaf 14.00 uur in Sportcentrum West, naast het Sparta Stadion. Ze spelen dan tegen de Rockcity Rollers uit Eindhoven en de Harpies Roller Derby Milano.

Of check gewoon hun Facebook-pagina voor meer informatie: https://www.facebook.com/rotterdamrollerderby/