Roodkapje viert feest: eindelijk volwassen

Tegendraads en nomadisch kunstenplatform Roodkapje is achttien jaar geworden. Reden voor een feestje dus, komende vrijdag. Ook omdat het alweer een jaar geleden is dat ze verhuisden naar de nieuwe locatie aan het Delftseplein.

Eighteen at last

En die plek bevalt prima, aldus curator Samiha Awad. ,,Roodkapje zat jarenlang aan de Teilingerstraat in Rotterdam-Noord. Daarvoor in de Witte de Withstraat en aan de Meent. Maar nu we aan het Delftseplein zitten, naast buren als Annabel, Bar en Biergarten en op loopafstand van Rotterdam Centraal, voelt het alsof we eindelijk volwassen zijn geworden.”

Sinds mei 2017 zijn ze dan ook enorm gegroeid. Samiha: ,,We zijn nu een plek waar alle kunstdisciplines samenkomen en met elkaar versmelten. Exposities, performances, live muziek en dj’s; we hebben het allemaal.”

Burgertrut

,,Mooi is ook dat Burgertrut, ons eigen restaurant, een directe doorgang naar Roodkapje biedt. Mensen die aanvankelijk alleen voor een burger binnen stappen, worden zo verleid ook daar eens een kijkje te nemen.

Gevolg is wel dat Roodkapje daarmee misschien iets minder underground is geworden dan in de beginjaren. Naast een trouwe club volgers uit de art scene trekt het podium het laatste jaar dan ook steeds meer nieuw publiek: studenten, expats, zelfs werknemers uit de omringende kantoorkolossen.

Breed podium

,,Tsja, met volwassenheid komt ook verantwoordelijkheid”, lacht Samiha. ,,Maar serieus: het is prettig dat we ook deze mensen nu bereiken. Kunstenaars die hier exposeren zijn zo getalenteerd, dat we hen ook een zo breed mogelijk podium willen bieden.”

Alleskunners als Hilde Onis bijvoorbeeld, die zich binnen de kunsten zo’n beetje met alles bezig houdt behalve schilderen. Ze maakt installaties, sculpturen, videokunst en doet aan performance art.

Schuursponsjespak

Vorige zomer streek ze voor het eerst neer in Roodkapje, alwaar ze een maand artist in residence was. Vrijdag 8 juni keert ze, samen met tien andere kunstenaars, terug voor de Red Pack-groepsexpositie; het officieuze verjaardagsfeestje van Roodkapje.

Over haar performance wil ze liever niet teveel uitweiden. ,,Maar het wordt een soort mini-schuimparty met mij in een schuursponsjespak.”

Roodkapje-stijl

Behalve burgers en kunst in al zijn verschijningsvormen zal er vrijdag ook volop muziek worden gedraaid. Hiervoor tekent Metin Fennema, die bij het podium is komen “aanwaaien” en dit jaar als één van de vier muziekprogrammeurs regelmatig acts boekt voor de nachtprogrammering. ,,Natuurlijk in Roodkapje-stijl, dus altijd even net anders dan anders.”

De hele zomer lang

Al met al een mooi feestje dus. Maar omdat zo’n avond altijd voorbij is voor je er erg in hebt, hebben ze besloten de expositie nog de hele zomer door te laten lopen.

Samiha: ,,Voor mensen die ons nog niet kennen een mooie gelegenheid om eens kennis te komen maken. En omdat we dan eindelijk achttien zijn, mag daar ook best een glaasje op worden gedronken.”

De jarige feliciteren? Kijk voor deze en meer events op: https://roodkapje.org/