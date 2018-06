Parade strijkt neer in Rotterdam

De Parade begint op vrijdag 29 juni om 18 uur aan haar 28e tournee in Rotterdam. Vanaf dan reist het theaterfestival met 80 verschillende theater-, dans- en muziekvoorstellingen van Rotterdam naar Den Haag en Utrecht en sluit 2 september af in Amsterdam. In Rotterdam staan onder andere LuckyTV, Hadewych Minis, Paul Haenen en Toneelgroep Oostpool op de planken. In de Rozentuin, een nieuwe locatie in het Museumpark, spelen twee buitenvoorstellingen: Missie zkt. Massa van PeerGroup/Katophetspek en Bon Voyage! van de Rotterdamse Onderwater Producties.

Rotterdamse programmering

Van de in totaal tachtig voorstellingen spelen er ruim veertig in Rotterdam. Dit jaar is er een speciale Rotterdamse programmering met onder andere Wilfried de Jong, Nico Dijkshoorn, Tim Knol, Holland Baroque, Mieke van der Linden, Romano Haynes, Dalton Jansen, Jules Deelder en Boris van der Lek.

KinderParade

Iedere middag is er KinderParade met voorstellingen van onder meer Lefkop en Sanne Zweije en activiteiten voor alle leeftijden. De avond wordt altijd afgesloten met gratis live muziek. In Rotterdam spelen artiesten van onder meer North Sea Round Town, zoals BRUUT! en de twaalfkoppige band De Raad van Toezicht.

Parade-opening

Architect Michiel Riedijk opent vrijdagavond officieel de Parade. Dit jaar zijn er twee openingsvoorstellingen. Wilfried de Jong, Holland Baroque, Nico Dijkshoorn en Tim Knol komen speciaal voor deze openingsavond samen in de voorstelling Kakafonie. Met het eigenzinnige Allemaal Mensen #5 maakt Azzini de Parade tot een ontmoetingsplaats, met Martijn Lakemeier en Jonas Smulders.

Station

De Parade heeft de samenwerking met de NS van vorig jaar verlengd en uitgebreid. Dit jaar reist ook de interactieve installatie ‘De korte Ontmoeting’ mee die neerstrijkt op de stations van de vier Parade-steden. Deze installatie bestaat uit tien levensgrote figuren waarvan de hoofden opeenvolgend selfies van alle Parade-artiesten vertonen. Stationbezoekers kunnen ook zelf selfies insturen, die dan weer automatisch te zien zijn in de installatie.