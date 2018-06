Non-stop festival bij Keilecafé

,,Het Keilecafé heeft alle ingrediënten van een festival, behalve de overnachting.” Vanaf dit weekend heeft Rotterdam er met het Keilecafé een unieke hotspot bij. Een verfijnde keuken, uitgebreide programmering en een terras met de hele dag zon, midden in het Vierhavengebied, pal naast de Keilewerf en Studio Roosegaarde en hun Smog Free Tower.

Leidingen leggen

Ruben Leufkens, Daniël Verschoor en Merlijn Amaro zijn de drie mannen achter Keilecafé. Dit weekend zijn de eerste evenementen op de locatie als onderdeel van North Sea Rond Town. Daniël Verschoor is druk bezig met de laatste voorbereidingen, zo moet het verhoogde platform waar de barbecue op komt te staan nog worden afgebouwd. ,,We doen zoveel mogelijk zelf, van timmeren tot leidingen leggen tot het zand afgraven.”

Vrijheid en ruimte

Naast dat ze dat zelf een leuke uitdaging vinden, levert het ze veel goodwill op van de ondernemers in de naastgelegen Keilewerf, die voor een deel van de materialen hebben gezorgd. Zo zorgt een houten afscheiding ervoor dat het uitzicht op de winkelstrip de sfeer niet te veel domineert. In plaats daarvan waant de bezoeker zich nog écht in een industriegebied. Volgens Verschoor is het de hoogste tijd dat Rotterdam haar vleugels richting de randen van de stad uitslaat. ,,In andere grote steden zie je dat dit soort plekken buiten het centrum populair zijn. Je hebt hier het gevoel van vrijheid en ruimte, net als op een festival.”

Geitenkaas maken

Zo is het bij Keilecafé belangrijk dat er meer te beleven is dan alleen bier drinken. ,,Het klinkt misschien als een cliché maar wij willen dat mensen terugkomen omdat ze het hier écht naar hun zin hebben gehad. Daarom hebben we een uitstekende keuken, waarbij bezoekers de kok bijvoorbeeld kunnen zien grillen op een verhoging.” Het restaurant is ook in de winter geopend, het terras is precies groot genoeg om een kas overheen te plaatsen. Gekookt wordt er vanuit een oude Duitse treinwagon. ,,Wat betreft eten doen we zoveel mogelijk zelf, zoals geitenkaas en chorizo maken. Ook krijgen we onze eigen droogkast om vlees te rijpen en schenken we Portugese natuurwijn van de wijngaard van de vader van mijn compagnon.”

Net even anders

De beleving wordt compleet gemaakt met de programmering dj’s, bands, performances en yogaworkshops.” Wie een goed idee heeft om het Keilecafé te versterken is van harte welkom om mee te denken. ,,We krijgen al veel hulp van onze vrienden, dat is de enige manier hoe dit nu kan bestaan. Ook is het Keilecafé wat ons betreft nooit af, we blijven bouwen en veranderen. Ons motto is, we doen het zelf en nét even anders.”

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli is het openingsweekend van Keilecafé, zaterdag 30 juni is de nieuwe hotspot de hele dag open als onderdeel van North Sea Rond Town.