Nieuwe eigenaar voor kleinste café van Rotterdam

Het kleinste café van Rotterdam heeft een nieuwe eigenaar. De HensePeter, op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de ’s Gravendijkwal is sinds 1 juni van Björn Raams.

Een half jaar geleden had de kersverse uitbater nog nooit achter een bar gestaan. Toen vaste barman Erik van Doorn langdurig ziek was werd hij gevraagd om een dagje in te vallen. ,,Ze dachten dat ik al horecaervaring had, maar niets was minder waar. Tijdens de eerste biertjes die ik tapte zaten hier tien man op mijn vingers te kijken en aanwijzingen te geven.” Raams werkte zeventien jaar in het EMC. ,,Drie jaar geleden besloot ik iets anders met mijn leven te gaan doen.”

Toevallig

Een nieuwe invulling had zich nog niet aangediend, dus toen het barmanschap hem meteen beviel ontstond het idee om de kroeg te kopen. ,,Ik zat met mijn vrouw koffie te drinken en ik was weer eens enthousiast aan het vertellen over de avond tevoren. Zij vroeg toen: kun je het café niet kopen, en het toeval wilde dat ik de dag daarvoor had gehoord dat het inderdaad te koop stond. Puur toevallig, maar het leek wel zo te moeten zijn.”

Huiskamersfeer

Onofficieel stond de kroeg al langer te koop. De vorige eigenaar was na een kleine twintig jaar toe aan een overname, maar wilde het café pas van de hand doen als zich een koper had gemeld die de huiskamersfeer zou kunnen waarborgen. Raams bleek de perfecte kandidaat. ,,Ik kom hier al jaren zo’n drie à vier keer in de week. Het is hier een gevarieerde familie die steeds groter wordt. Elke avond is anders en omdat het zo klein is heb je het al snel gezellig.”

Gedoogd

HensePeter en Café Voorheen Voigt zijn met 36 vierkante meter officieel de twee kleinste cafés van Rotterdam. Volgens Raams is HensePeter onofficieel eigenlijk kleiner. ,,Eigenlijk zijn we met 32 vierkante meter te klein voor een horecavergunning. Maar omdat we al zolang bestaan wordt het gedoogd.”

Ruimer

Als het café om 16 uur ’s middags zijn deuren openen druppelen de eerste gasten al snel binnen. Eentje merkt al snel enkele veranderingen op. ,,Ik heb zowel de sigarettenautomaat als de gokmachine weggehaald. Daardoor is het meteen veel ruimer, zodat we af en toe live-muziek of een DJ kunnen programmeren en er gedanst kan worden.”

Lokaal bier

Daarnaast wordt binnenkort een extra tap geïnstalleerd waarop een wisselend lokaal biertje verkrijgbaar zal zijn en kan sinds kort gepind worden. ,,Dat is wel zo veilig en het blijft hier toch de Nieuwe Binnenweg. Een dag nadat ik de kroeg had overgenomen kreeg ik meteen een klap op mijn bek hier voor de deur omdat ik iemand verkeerd aankeek.” De nieuwe uitbater kan er zelf smakelijk om lachen. ,,Mooi toch, zo’n welkom?”

Zaterdag viert HensePeter de overdracht.