Meestert wil meer kerels voor de klas

Meesters zijn in het basisonderwijs een zeldzaamheid geworden, zo’n 86 procent van de leerkrachten is juffrouw. Dat kan anders, vinden de initiatiefnemers van het Rotterdamse Meestert, die meer mannen willen inspireren voor een baan in het onderwijs.

Basisscholen die worden gedomineerd door vrouwen. Voor Edwin Borger en Robert-Jan Kooiman, initiatiefnemers van Meestert, is het een bekend verhaal. ,,In het basisonderwijs zie je amper nog meesters. Er zijn zelfs jongens en meisjes die nog nooit een mannelijke leerkracht hebben gehad.

Mannen zijn anders

,,En dat is jammer”, aldus Borger. ,,Niet omdat meesters beter zijn dan juffen. Maar mannen zijn, doen, denken en handelen nu eenmaal anders. Onze stelling is simpel: hoe diverser het basisonderwijs, hoe beter – te beginnen met meer kerels voor de klas.”

Slecht imago

Maar ja, hoe verleid je die kerels ertoe te kiezen voor een ambacht dat zeker de laatste jaren een niet al te best imago heeft? Het lage salaris, de hoge werkdruk; wie alleen de kranten leest, kijkt wel beter uit dan als leerkracht aan de slag te gaan.

Gelikte acties

Dat doen de mannen onder andere met gelikte acties, bedoeld om zoveel mogelijk aandacht te genereren. Zo ‘overmeesterden’ de Meesterts vorig jaar verschillende scholen waar alleen maar juffen werken.

En eind mei organiseerden ze nog een uitwisseling tussen Rotterdamse en Amsterdamse meesters, leerlingen en hun vaders. Achterliggend doel van ook deze actie: laten zien hoe veelzijdig het vak van leraar is.

Trotse meesters

De stichting, die naast Rotterdam inmiddels actief is in Amsterdam, Arnhem, Haarlemmermeer, de Achterhoek, Flevoland en Alkmaar doet daarbij een beroep op lokale ‘communities’ van meesters. Mannen die trots zijn op hun vak en dat graag willen uitdragen.”

Schorem

,,Een beetje zoals Schorem dat destijds ook gedaan heeft voor het kappersvak”, verklaart Borger. ,,Zoals zij het knippen weer stoer hebben gemaakt onder mannen, willen wij het imago van de meester opvijzelen.”

Overigens niet alleen door het optuigen van ludieke acties, benadrukt de mede-initiatiefnemer. ,Ze gaan ook in gesprek met pabo’s en hogescholen, lokale besturen en de politiek om samen te werken aan meer mannen voor de klas.

Maatjesgroepen

Borger: ,,Bijvoorbeeld door ‘maatjesgroepen’ op te richten, zodat jongens niet voortijdig afhaken wanneer ze eenmaal op de pabo zitten. Maar ook om samen te kijken hoe we het onderwijs en de instroom van zij-instromers leuker, beter en efficiënter kunnen maken.”

Kaartenactie

Verder startten ze onlangs een campagne, met persoonlijk uit te reiken kaarten met daarop de vraag: waarom ben jij nog geen Meestert? De bedoeling: mannen die serieus denken aan een baan in het onderwijs, en in het bezit zijn van een hbo diploma of hoger, koppelen aan een werkende meester, een interessante werkgever of goede opleiding. ,,Alles om ook hen te inspireren om te kiezen voor een baan in het onderwijs”, aldus Borger.

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie vind je via: https://meestert.nl/