Kunst als tegengif in TENT

Tot en met zondag 10 juni is de tentoonstelling Anytime Now in TENT te zien, op de Witte de Withstraat. In de groepstentoonstelling staan spanning en mondiale instabiliteit centraal. Onderdeel van Anytime Now zijn twee installaties van de Rotterdamse kunstenaars Anton Vrede en Olphaert den Otter.

Tricksters

Tegen het voortdurend aanwezige gevoel van dreiging en onveiligheid mobiliseert Anton Vrede een doorlopende reeks beelden van symbolische dierfiguren. In diverse legendes zijn ze bekend als ‘tricksters’: archetypische figuren die de uitdagingen en gevaren van de wereld op eigenzinnige wijze weten te doorstaan. In veel culturen duikt de trickster dan ook op als held van gemarginaliseerden en onderdrukten, waarbij ze functioneerden als symbolische code om verhalen over het beetnemen of ondergraven van de macht te kunnen delen in een context waarin openlijk verzet onmogelijk was.

Verweer

Voor wie de code weet te lezen vormen Vredes schijnbaar onschuldige tekeningen van de haas, de aap en andere dieren een subtiele geste van verweer. De afgelopen jaren stuurde Vrede elke ochtend een trickstertekening via sociale media de wereld in, als dagelijkse dosis tegengif tegen de groeiende maatschappelijke spanningen. In TENT presenteert hij een muur van tekeningen.

World Stress Paintings

Al negen jaar produceert Olphaert den Otter een niet aflatende stroom beelden van rampen en natuurgeweld. Deze World Stress Paintings tonen orkanen, overstromingen, explosies, gecrashte vliegtuigen en verwoeste huizen. Hoewel alle beelden zijn gebaseerd op nieuwsfoto’s, verschillen ze in één belangrijk opzicht van het nieuws: mensen ontbreken, en daarmee ook elke verwijzing naar een specifiek drama. Hoe meer zijn beeldenstroom groeit, hoe duidelijker het wordt dat het Den Otter niet gaat om opzienbarende incidenten, maar om een totaalbeeld van een wereld in permanente staat van chaos. Ook presenteert TENT een nieuw monumentaal schilderij waarop Den Otter geruïneerde stadslandschappen, van de klassieke oudheid tot het Syrische Homs, tot een maalstroom van destructie laat versmelten.

Einde van een tijdperk

De tentoonstelling haakt in op het alomtegenwoordige gevoel dat mensen in de wereld van vandaag door oorlog, terroristische dreiging, klimaatverandering, polarisatie en het verlies van sociale zekerheden steeds minder vaste grond onder de voeten hebben. Tegelijkertijd bevraagt de tentoonstelling het gevoel dat het einde van een tijdperk nadert.

Dreiging

Met indrukwekkende beelden roepen de kunstenaars een gevoel op van onmiddellijke dreiging, maar ook dat van een onvoorstelbaar en diep tijdsbesef. De vraag naar de rol van de mens in dit spanningsveld is onontkoombaar en vormt, met de doorlopende aanwezigheid van performers, het hart van de tentoonstelling. De theatrale installatie Domain of Things van Pedro Gómez-Egaña vormt het middelpunt.

Lezing

Thomson & Craighead presenteren twee werken rondom een diep menselijk en een voor mensen onvoorstelbaar idee van tijd. De installatie A Temporary Index functioneert als een enorme klok waarop realtime wordt afgeteld naar het moment waarop plekken waar radioactief afval ligt opgeslagen weer bewoonbaar zijn voor mensen. Het duo geeft vrijdagavond om 19 uur een gratis lezing over de werken. Met sculptuur, live data en geur onderzoeken zij hoe de mens zich verhoudt tot het fenomeen tijd, van bijbelse visioenen van de eindtijd tot ons onvermogen om onze eigen impact op de verre toekomst voor te stellen.