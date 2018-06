Huisarts helpt patiënten aan 10.000 stappen per dag

Iedere donderdag wandelt huisarts Matthijs van der Ploeg een half uur langs de Heemraadssingel. Niet alleen, in zijn kielzog volgt een steeds groter groeiend clubje patiënten. Aanhangers van het door hem bedachte ‘looprecept’; dat geen medicatie, maar een wandeling voorschrijft.

Dodelijker dan roken

Het interview vindt al lopende plaats. Want zitten doen we met z’n allen al veel te vaak, aldus Matthijs van der Ploeg, huisarts in Rotterdam-West. “En dat is helemaal niet goed. Lange stukken achter elkaar zittend doorbrengen versnelt het verouderingsproces en vergroot kans op ernstige ziekten. Inactiviteit is nog dodelijker dan roken en obesitas samen.”

Zappen op de bank

Jammer dus wel dat de hele maatschappij zo’n beetje is ingericht op zitten, stelt hij. Zowel thuis als onderweg en vaak ook op ons werk. “Dan kun je, om te compenseren, wel twee keer per week gaan sporten. Maar als je de rest van de tijd onderuit gezakt op de bank ligt te zappen, haalt dat alsnog weinig uit.”

10.000 stappen per dag

Van der Ploeg: “Daarom is dagelijks bewegen beter. Liefst 10.000 stappen per dag, wijzen verschillende studies uit. Dat lijkt misschien een hele opgave, maar lopen door de dag heen is een laagdrempelige en makkelijke manier is om dit te behalen. Stap eens een halte eerder uit de tram. Loop een extra rondje met de hond. Ga lopend boodschappen doen.”

Beste medicijn

Al die extra stappen doen wonderen voor je gezondheid, weet hij. “Je verkleint daardoor de kans op hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. De literatuur laat herhaaldelijk zien dat bewegen één van de beste medicijnen is bij veel verschillende diagnoses die wij als huisarts dagelijks voorbij zien komen in de praktijk.”

Looprecept

Als je bijvoorbeeld last hebt van een depressie, kan eenvoudige, maar regelmatige lichaamsbeweging helpen om je beter te voelen. Helemaal wanneer je dit doet in groepsverband. Voor Van der Ploeg reden genoeg om samen met vriend en collega Anne Huisman het ‘looprecept’ te ontwikkelen. Iedere week wandelen hij en verschillende andere Rotterdamse huisartsen met patiënten een half uur door de wijk. “Want je kunt patiënten wel zeggen dat ze 10.000 stappen per dag moeten zetten, maar je kunt ze ook helpen een beginnetje te maken.”

Gemiddeld 4.000 stappen

De meesten starten volgens hem met een flinke achterstand. “Dagelijks lopen we gemiddeld zo’n 4.000 stappen. En sommigen van ons halen dat niet eens. Kantoorwerk, gemakzucht, afstandsbedieningen; iedere generatie lijkt een beetje minder te bewegen dan degene daarvoor. Tien jaar geleden waren 6.000 stappen de norm. En eigenlijk waren dat er al te weinig. De industrialisatie heeft ons leven een stuk aangenamer gemaakt, maar het is funest gebleken voor de gezondheid.”

Loopgroep met patiënten

Daarom probeert Van der Ploeg het tij nu te keren. Een jaar geleden begon hij in zijn praktijk voor het eerst reclame te maken voor de loopgroep met patiënten. Dat liep aanvankelijk niet echt storm.

“De eerste weken liep ik mijn rondjes vooral voor mijzelf en een paar collega’s”, zegt hij. “Maar druppelsgewijs haakten langzaam de eerste patiënten aan. Zij vonden het ook wel eens leuk om hun huisarts op een andere manier te leren kennen dan alleen van die paar minuten tijdens een consult.”

Gezellige gesprekken

“Tijdens het wandelen heb je namelijk ook gezellige gesprekken, die verder gaan dan: dokter, ik heb pijn aan mijn gewrichten; waar zou dat aan kunnen liggen?”, aldus Van der Ploeg. “Samen wandelen versterkt dus ook nog eens de band tussen arts en patiënt.”

Stappentellers

Of ze dan ook allemaal die 10.000 stappen per dag verzetten? Van der Ploeg gaat ze zelf in ieder geval niet controleren. Dat mogen de patiënten zelf doen. Na het winnen van een door de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband uitgeschreven ideeënwedstrijd kreeg hij een mooi bedrag om een hele rits stappentellers aan te schaffen. Die deelt hij nu uit om patiënten inzicht te geven in hun progressie.

Begin rustig

Zo hoopt Van der Ploeg uiteindelijk steeds meer Rotterdammers in beweging te krijgen. “Maar ga niet meteen 10 kilometer lopen. Begin rustig met 10 minuten. Dit staat ongeveer gelijk aan 1000 stappen. Tijdens dit interview alleen liep ik er al 3000; appeltje eitje dus.”