Fastfood zonder vlees of zuivel bij Jack Bean

‘Plant-based fast cuisine’. Het is een hele mond vol, maar dan wel één zonder vlees of zuivel. Bij Jack Bean op het Weena kun je sinds begin deze week terecht voor een snelle veganistische hap. Plantaardige fastfood dus, aldus mede-oprichter Mathijs Huis in t Veld.

Sociale onderneming

Voor Mathijs is het niet zijn eerste onderneming. Eerder startte hij al een studentenuitzendbureau en NLvoorelkaar, een online platfom voor aanbieders en hulpvragers van vrijwilligerswerk.

Soort Starbucks

Ook sociale, duurzame ondernemingen. Maar nog niet van het kaliber waarin hij met Jack Bean het verschil hoopt te maken. ,,Zoals Starbucks een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de koffiecultuur, zo willen wij plantaardig eten naar de massa brengen.”

Hij kwam op het idee voor zijn fast food-zaak na het zien van de documentaire Cowspiracy, die laat zien wat de impact van veehouderij is op het klimaat. Antwoord: niet al te best.

Minder vlees is beter

,,Minder vlees eten, is uiteindelijk veel beter voor het milieu. En in tegenstelling tot het aanschaffen van een knetter dure Tesla ook veel haalbaarder als individu. Iedere keer dat je voor een vleesvrije maaltijd kiest, is winst. En wie ooit echt goed vegan heeft gegeten, weet dat je daarvoor ook niets hoeft in te leveren op smaak.”

Beperkte kok

Klein probleem: Mathijs kan zelf slechts ‘beperkt’ koken en had voorheen geen enkele horecaervaring. Om zijn zaak van de grond te krijgen, vond hij in Pepijn Schmeink van bar-restaurant Dertien zijn perfecte compagnon. Een expert op gebied van duurzaamheid en no-waste koken.

Bestellen met tablet

Dat Pepijn zelf ook al speelde met het idee meer mensen te bereiken met zijn ‘eetvisie’ was daarbij mooi meegenomen. ,,Samen zijn we vervolgens als een malle plannen gaan maken, zowel inhoudelijk – de look & feel van de zaak, het menu en dat je er met een tablet kunt bestellen - als financieel.”

A-locatie

Belangrijk vond Mathijs dat hun zaak zou openen op een A-locatie, wat met een plekje op het Weena zeker gelukt is. ,,Ik hoop dan ook op veel spontane ‘binnenlopers’. Mensen die misschien niet eens bewust kiezen voor vlees- en zuivelvrije gerechten, maar gewoon een lekkere, snelle hap willen.”

Burgers van bonen en groenten

Hen ervan overtuigen dat burgers van bonen en groenten net zo smakelijk zijn als die van reguliere fastfoodketens ziet Mathijs als zijn grootste missie. Wie weet: misschien dat wij hen kunnen inspireren ook thuis eens een dagje geen vlees te eten. Overigens zonder opgeheven vingertje, want daar hebben we een grote hekel aan.”

Meest duurzame restaurantketen

Desondanks zijn de ambities van Mathijs en Pepijn groot. Op termijn willen ze de meest duurzame restaurantketen van Europa worden. ,,Zo willen we onze afvalstromen naar nul terugbrengen. Bijvoorbeeld door pulp uit onze juicers opnieuw te verwerken in onze burgers.”

Cashews en kokos

Ook kopen we zoveel mogelijk lokaal in. ,,Want al zijn ingevlogen cashews en kokos heerlijk, ook daarmee spaar je het milieu niet”, aldus Mathijs die aangeeft Jack Bean liefst te willen uitbouwen tot een keten á la Starbucks.

Internationale ambities

,,Het plan is dat we over twee jaar drie jaar vaste locaties hebben in het land en een productiekeuken van waaruit we ook tankstations of verkoopautomaten kunnen bevoorraden. Daarnaast zijn er ook internationale ambities. Denk aan Londen, Berlijn of een stad aan de ándere kant van de Grote Plas.”

Jaap en de bonenstaak

Het internationaal klinkende Jack Bean is dan ook goed gekozen. Al is dat volgens Mathijs meer geluk dan wijsheid. ,,De naam is een verwijzing naar het sprookje Jaap en de bonenstaak, die op een dag zijn laatste koe verkoopt in ruil voor een handjevol bonenzaad. Treffend, leek ons wel.”