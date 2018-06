Extra beveiliging voor Aboutaleb na doodsbedreiging

Een autobedrijf aan de Vlambloem in Rotterdam is zaterdag door brand verwoest. Twee mensen raakten gewond, onder wie een brandweerman, maar na controle in het ziekenhuis kon hij weer aan het werk. Er is geen asbest vrijgekomen, zegt een woordvoerder.

De brand ontstond zaterdagochtend. Rond 17.00 uur was het vuur onder controle. Om 22.00 uur was de brandweer nog steeds bezig met twee blusvoertuigen. Delen van het pand worden gesloopt, zodat het vuur overal beter is uit te maken.

Explosiegevaar