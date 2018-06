Dit zijn de leukste Rotterdamse haringparty's

Het eerste vaatje nieuwe haring ging woensdag voor 78.000 euro onder de hamer. Dezelfde avond waren in Rotterdam meteen de eerste traditionele haringparty’s aan de Boompjes en in Café de Gouden Snor. Metro maakte een selectie van vijf haringparty’s die je zeker niet wilt missen.

Melief Bender – woensdag 13 juni van 16:00 tot 21:00 uur .Tijdens het gezellige haringfestijn van Melief Bender, is naast Hollandse Nieuwe drank in ‘geruststellende hoeveelheden’ aanwezig. De muzikale aankleding is van de Suits. Dit oudste café van Rotterdam op de Oude Binnenweg staat garant voor gezellige drukte van jong en oud.

Wijnbar Janssen en van Dijk – Woensdag 13 juni vanaf 16:00 uur. Met een uitgebreide selectie aan witte wijn per glas glijden de haringen bij Wijnbar Janssen en van Dijk zo naar binnen. DJ XLR en

The Dutch Ratpack zorgen voor het entertainment.

Sunset Café – Donderdag 14 juni vanaf 17:00 uur. Op het grote terras van Sunset Café op het plein tussen de Botersloot en de Pannekoekstraat is het goed toeven met een haring of twee. Binnen wordt ‘mooie pils ambachtelijk getapt’, voor de liefhebbers is er korenwijn. Seven Stars over Sicily verzorgt de livemuziek.

Cornelis – donderdag 14 juni vanaf 17:00 uur. Cornelis op het Stadhuisplein is nog niet oud genoeg om de haringparty een traditie te mogen noemen, maar door de samenwerking met Schmidt Zeevis verdient de zaak bonuspunten. Bij Cornelis ‘beleef je de de echte Cornelis sfeer met bekende Rotterdamse gasten, de vetste haring en gezellige live muziek van zanger Hans.’

Proeflokaal De Pui - donderdag 21 juni van 16:00 tot 21:00 uur. In het prachtig gerenoveerde Proeflokaal De Pui in Kralingen aan de Oostzeedijk beneden wordt de ‘eerste in een lange rij van spraakmakende haringparty’s’ georganiseerd. Hier wordt bij de Hollandse Nieuwe een passende korenwijn geserveerd.

Andere haringparty’s in Rotterdam zijn vandaag vanaf 17:00 uur, in Café Leuk en Sijf. Op vrijdag 15 juni in de Gouden Leeuw, Sport & Eetcafe Bergpolder en Rosso. Voor wie nog even geduld heeft: Café Walenburg geeft haar haringparty pas dinsdag 28 juni.