De verfijnde smaken van Pistache Halab

Rotterdam telt inmiddels zo’n 1500 Syrische inwoners, die hun weg in de stad moet zien te vinden. De Syriërs van Pistache Halab vonden hun draai op de Nieuwe Binnenweg. Wie deze mensen wil leren kennen, prikt hier een vorkje mee.

Door Vivian Rutte

De gevel van Pistache Halab lijkt een beetje op een shoarmatent waar je op zaterdagnacht eindigt om je honger te stillen met veel calorieën. Misschien doen ze er goed aan om deze gevel beter te laten aansluiten op wat er binnen achter het fornuis gebeurt. Want Pistache Halab - Halab is de Arabische naam van de stad Aleppo - verkoopt authentieke Arabische gerechten, broodjes en baklava.

Andere koek

De stad Aleppo in Syrië staat bekend om zijn vleesgerechten van de houtskoolgrill, die goed combineren met vers gemaakte hummus, knapperige falafel of een tabouleh-salade. En, ja, uiteraard ook om de shoarma. Maar de versie van Pistache Halab is andere koek dan de versie die je tegenkomt in de meeste shoarmazaken. De smaken zijn verfijnder en zijn kenmerkend voor de regionale keuken van Aleppo. Dat zal de meeste lezers weinig zeggen. Het enige dat uitkomst biedt, is Pistache Halab bezoeken.

Taallessen

Door te proeven en met de uitbaters te praten leer je ook wat meer over de Syrische cultuur, met mensen die in Rotterdam na alle verschrikkingen die ze meemaakten hun leven weer proberen op te bouwen. In de zaak staan bijna alleen maar Syriërs, die vaak Nederlandse taallessen combineren met het werk. Hoewel de menukaart zowel in het Nederlands als Arabisch is opgesteld, vertellen ze je bij Pistache Halab met plezier meer over elk gerecht.

Straf bakkie

Pistache Halab begon als klein zaakje dat zoetigheden verkocht. Ze doen dat nog steeds. Je kunt ervaren wat het verschil is tussen de Syrische en de Turkse baklava. De Turkse variant smaakt zoeter. De baklava van Pistache Halab maken ze van dun, knapperig filo-achtig deeg, gevuld met een stevige, lichtzoete cashew- of pistachevulling. De handgemaakte koekjes en baklava zien er prachtig uit.

Niet roeren

Het gebak doet het prima bij een kopje Arabische koffie. Dat is hier een straf bakkie pleur, gezet zonder filter. Advies: niet roeren en de laatste twee slokken laten staan. Kardemompeulen geven de koffie een frisse, aromatische smaak. Conclusie: een geslaagde lunch in een relaxte sfeer.

Landgenoten

Naast Nederlanders bezoeken vooral Syriërs en Irakezen Pistache Halab. Dat doen ze vanwege de authentieke smaken en de geboden gastvrijheid, en ongetwijfeld ook vanwege gevoelens van heimwee. De mensen van Pistache Halab hebben hun draai gevonden in Nederland. Maar hoe vergaat het hun landgenoten die vanaf 2014 naar Nederland vluchtten?

Kansrijke groep

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseerde de overheid in 2015 om een activerend vluchtelingenbeleid op te zetten. Laat mensen niet jaren wachten, want dan is het vinden van een baan lastiger. Syriërs werden als een kansrijke groep gezien, want gemiddeld genomen goed opgeleid, jong en gemotiveerd om te werken. Maar wat blijkt uit cijfers van het CBS (2017): de meerderheid heeft na het verkrijgen van een verblijfsvergunning geen werk. In Nederland ligt de focus om inburgering en minder op arbeidsparticipatie. Mensen van buiten de Europese Unie moeten een inburgeringsexamen afleggen. De inburgeringstermijn is drie jaar.

Advies

Is het advies voor een activerend vluchtelingenbeleid dan nog niet in beleid vertaald? Uit onderzoek van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) blijkt dat gemeenten wel stappen maken. In 2016 had slechts 18 procent van de gemeenten beleid om een vluchteling richting werk te helpen. Inmiddels is dat percentage gegroeid tot 82 procent. Deze gemeenten starten eerder met bemiddeling, hebben veel meer contact met werkgevers en weten meer van de statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Een minpunt is echter nog steeds dat men opleidingen te weinig benut als route naar werk. Ook een aandachtspuntje: het beleid blijkt vaak tijdelijk en afhankelijk van slechts één persoon.

Lichte stijging

In Rotterdam staan zo’n 1500 Syriërs ingeschreven. Hoewel de vluchtelingenstroom lijkt af te nemen, zal dit aantal licht stijgen door gezinsherenigingen. Wil je zelf eens ervaren hoe het Syriërs vergaat in Rotterdam? Pak de fiets, auto of tramlijn 4 en zet koers richting Nieuwe Binnenweg. Bestel een lekkere maaltijd in Pistache Halab en knoop een praatje aan met de uitbaters en andere gasten.