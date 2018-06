Crowdfundingsmaand voor kinderboerderijen

Onder de vlag van Young Impact zijn 10.000 Nederlandse jongeren het afgelopen jaar bezig geweest met een mooi doel: iets doen voor een ander of de wereld.

Patrick Anthonissen (41) is ambitieus. Met zijn project Young Impact wil hij uiteindelijk in 2025 één miljoen Nederlandse jongeren in actie hebben gekregen. Niet om daar als ondernemer zelf beter van te worden, maar om zoveel mogelijk jonge mensen de mogelijkheid te geven om iets voor een ander of de wereld te kunnen betekenen. ,,Zelf heeft het lang geduurd voordat ik ontdekte hoe belangrijk ik het vond om niet alleen mijn eigen geluk na te streven. Als student Technische Bedrijfskunde in Eindhoven was het geen thema dat aan bod kwam, alles was gericht op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. De drijfveer in onze maatschappij is toch om succes na te streven.”

Andere boeg