Coalitieakkoord: 'Nieuwe energie voor Rotterdam'

De nieuwe coalitie in Rotterdam heeft de plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Het college wil 18.000 nieuwe huizen bouwen, 150 miljoen investeren in de energietransitie, meer groen en 10.000 bestaande woningen moeten van het aardgas af. Verder wil het college een nieuwe Maasbrug en een metrolijn die Kralingen en De Kuip met elkaar verbindt. Een deel van het geld moet komen uit de verkoop van aandelen Eneco.

Nieuwe energie

Dinsdagmiddag tekenden de fractievoorzitters van VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP het coalitieakkoord in Ons Park op het Noordereiland. Een bewuste keuze, vertelde VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans die na de formateur als eerste het woord kreeg. ,,Dit is de verbinding tussen Noord en Zuid, net als onze coalitie er voor beide stadsdelen wil zijn.” Karremans roemde het toponderwijs, de skyline, maakindustrie en ondernemerschap als aanjagers van de nieuwe positieve energie in Rotterdam. Het coalitieakkoord heeft dan ook de naam ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ gekregen.

Armoede aanpak

Na de ondertekening werd er onderling druk omhelsd door de uitbundige politici. ,,Deze lach verdwijnt de komende weken niet meer van mijn gezegd”, glunderde Tjalling Vonk van ChristenUnie/SGP. De blijdschap komt door de prominente aandacht voor de aanpak van armoede in het akkoord, inclusief Deltaplan Schulden. ,,Dat is een groot verschil met de ambities van het vorige college.”

Leuke club

Ook Sven de Langen (CDA) sluit zich aan bij de opgetogen sfeer. ,,Dit is een leuke club met goede mensen die elkaar aanvullen met eigen specialisaties. Daar kunnen we de grote uitdagingen in deze stad mee aan.” Vincent Karremans gaat bijvoorbeeld prat op ‘bouwen, bouwen, bouwen’. ,,Dat doen we onder meer door meer grond te verkopen en ervoor te zorgen dat vanuit de gemeente bouwbedrijven beter worden gefaciliteerd.”

Stadsontwikkeling

Dat betekent een forse uitbreiding van de dienst Stadsontwikkeling, waar de laatste jaren juist extra op is bezuinigd. Karremans legt uit dat geld wordt bespaard door het bedrag van subsidies gelijk te houden, in plaats van aan te passen aan de veranderende koopkracht. De ambities uit de Woonvisie zijn in het akkoord grotendeels gelijk gebleven, behalve dat 3.000 woningen minder gesloopt zullen worden. Karremans: ,,GroenLinks dacht daar anders over, maar dit is het geworden.”