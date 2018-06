BroodNodig nu ook in Charlois

De teller loopt op en op voor BroodNodig. Zeventig inzamelpunten hebben ze inmiddels in de stad, waarvan negen nieuwe in Charlois. Ook daar kun je nu oud, oneetbaar brood recyclen tot biogas.

Broodbakken

Afgelopen zaterdag vierde de stichting dat er vanaf nu ook in Charlois brood ingezameld kan worden. Kinderen uit de buurt mochten de bakken, verspreid over negen locaties, zelf versieren om ze een beetje eigen te maken. Ook konden ze bij Café ’t Paviljoentje smullen van soep van geredde groenten en panzanella van oud brood.

Eerder verschenen de broodbakken al in andere wijken, stratregisch geplaats bij buurthuizen en scholen in Feijenoord, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Noord en Hillegersberg-Schiebroek.

Afgedankte ‘bammetjes’

Het concept is simpel: gooi oud brood (zonder plastic) in de bak en BroodNodig zorgt ervoor dat al die afgedankte ‘bammetjes’ worden omgezet in groene energie.

435.000 broden per dag

Geen overbodige luxe, aldus campagneleider Paula Zwitser. ,,In Nederland gooien we jaarlijks 127 miljoen kilo brood weg; 435.000 broden per dag. Een gigantische voedsel- én energieverspilling. Zeker wanneer je nagaat dat je uit één kilo brood zo’n 700 liter biogas kunt halen.”

Maak foto's en help mee

Meehelpen met dit sympathieke initiatief? Dat kan. Vind je in jouw buurt brood op straat? Maak dan een foto en stuur ‘m samen met de locatie naar broodgevonden@broodnodig.co. Samen met jou brengt BroodNodig dan in kaart waar hun bakken nog meer – euhm - nodig is.