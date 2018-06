Baantjes trekken in zwevend zwembad

Nog even en Rotterdam is weer een nieuwe blikvanger rijker. Eind 2019 start WestCord Hotels, waar ook Hotel New York en het ss Rotterdam onder vallen, met de bouw van Hotel Chicago. Aan de Wilhelminapier verrijzen dan twee gebouwen van vijf en acht verdiepingen die met elkaar verbonden worden door een ‘zwevend’ zwembad, waarvan de bodem gedeeltelijk transparant is.

Uniek ontwerp

Het unieke ontwerp is afkomstig van Team V Architectuur en is bedacht om de leefbaarheid van de Wilhelminapier te vergroten. Zo staat tussen de gebouwen en ónder het zwembad een sfeervol plein met terras gepland, waardoor je vrij zicht hebt op zowel de pier als de zwemmers die boven je hoofd hun baantjes trekken. Daarnaast komt op één van de gebouwen, aan de kant van Hotel New York, een dakterras.

182 hotelkamers

Eenmaal afgerond telt Hotel Chicago straks 182 hotelkamers, waaronder 18 zogenoemde ‘longstay’ appartementen. Op de begane grond komt Bakkerij Westers, een ode aan het verleden van eigenaar Harry Westers die als bakkerszoon zijn eerste hotel op Vlieland opende, waar je terecht kunt voor ontbijt, lunch en coffee-to-go.

Zwevend zwembad

Verder krijgt het hotel een vergaderruimte en een WellCome Wellness, waar het ‘zwevende’ zwembad onderdeel van is. Ook wordt een tweelaagse openbare parkeergarage gecreëerd die beschikbaar is voor gasten van Hotel Chicago, Hotel New York en voor de bezoekers van de Wilhelminapier.

Buurtfunctie

Door het gebouw en de faciliteiten zo toegankelijk mogelijk te maken, wil Hotel Chicago een plek creëren waar ook niet-hotelgasten welkom zijn. Het hotel krijgt een buurtfunctie en moet een verrijking voor de bewoners van de Wilhelminapier worden. De plint wordt zoveel mogelijk open gehouden en er worden commerciële ruimtes gecreëerd met publieke functies.

Bijzonder design

Harry Westers, directeur en eigenaar van WestCord Hotels: ,,Naast Hotel New York en het ss Rotterdam realiseren wij met de bouw van Hotel Chicago ons derde hotel in Rotterdam, dat in 2021 de deuren moet openen. Op deze markante locatie en met het bijzondere design belooft het wederom een onderscheidend hotel te worden. Daar staan wij als WestCord Hotels graag voor.’’