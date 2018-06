Anne&Max verlevendigen buitenruimte Korte Hoogstraat

De Korte Hoogstraat, daar waar ook Funkie House en Dille&Kamille zitten, is één van die wonderlijke straatjes in Rotterdam-Centrum. Op papier een A-locatie, want om de hoek van de Koopgoot. Maar echt gezellig ‘terrassen’ is het er niet.

New kid on the block

Nou ja, nóg niet, stelt Wobbe van Zoelen van ontbijt- en lunchcaféketen Anne&Max die sinds anderhalve maand op nummer 20 alweer zijn elfde franchise heeft geopend. Ondanks dat hij er de new kid on the block is, probeert hij - samen met de andere horecazaken en winkeliers in de straat – de buitenruimte wat te verlevendigen. Onder andere door bij de gemeente te lobbyen voor nieuwe bestrating, meer straatmeubilair en ruimere terrasruimte.

Expeditiestraatje

Ook wil Wobbe graag de achterkant, het expeditiestraatje aan de Steigersgracht, aanpakken. Opgegroeid in het grachtenrijke Haarlem, waar hij dertien jaar geleden de eerste Anne&Max opende, trok die ‘verborgen’ plek direct zijn aandacht. ,,Je zit er heerlijk in de luwte. Omringd door stads hoogbouw, maar met een prachtig uitzicht over dit dorps aandoende grachtje.”

Huiskamercafé

Een vergunning voor een terras aan de waterkant kreeg hij echter niet. ,,Maar wat niet is, kan nog komen”, aldus Wobbe, ervan overtuigd dat zo’n terras er over drie jaar zeker zal zijn. ,,Toen ik Anne&Max begon, waren huiskamercafés, waar ze enkel verse, authentieke en gezonde producten serveren, ook nog geen gemeengoed. Nu vind je ze op elke hoek van de straat.”

Biologisch en fairtrade

Vraag is dan wel direct wat zijn zaak, met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Leiden, Utrecht en nu dus Rotterdam, nog voor meerwaarde heeft. ,,Het korte antwoord daarop: de service en de producten, die naar zijn zeggen voor 80% biologisch, fairtrade en/of ambachtelijk zijn.

Duurzame producten

Wobbe: ,,Dat begint al bij het tafelwater, afkomstig van EARTH Concept, dat 100% van de nettowinst afdraagt aan waterprojecten - score tot nu toe: zo’n 1,2 miljoen euro. Maar ook achter de zalm, kip, koffie of fruitsapjes gaat een dergelijk duurzaam verhaal schuil. Op onze site vertellen we gasten precies waar deze vandaan komen en hoe ze gemaakt zijn.”

Bloody Mary

,,Zo kopen we die sappen, zonder toevoegingen en zonder onttrekkingen, bij het familiebedrijf Van Kempen op Goeree-Overflakkee. Goed spul, want onlangs heeft het bekende wodkamerk KETEL1 hun tomatensap uitverkozen tot beste tomatensap om een bloody mary mee te maken. Je zult begrijpen, ook die cocktail staat inmiddels bij ons op de kaart.”